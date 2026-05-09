Pronóstico: el NOA tendrá uno de los fines de semana más fríos del mes

Foto: FM Capital Salta
Resumen para apurados
- Un frente polar provocará este domingo temperaturas mínimas extremas en las provincias del NOA, convirtiéndose en uno de los días más fríos del mes en la región.
- El fenómeno se originó por el ingreso de aire frío desde la Patagonia. Se espera un descenso térmico marcado tras el atardecer y posibles nevadas en las zonas de mayor altura.
- El clima invernal se intensificará el fin de semana, obligando a reforzar precauciones ante el frío extremo y marcando el inicio de una semana con temperaturas muy bajas en el NOA.
Desde el ingreso del frente frío que se dio desde Buenos Aires y el norte de la Patagonia, el país permanece con bajas temperaturas. En la región NOA, el cambio ya empezó a hacerse sentir, pero no llegó a su mayor extremo. El descenso más notorio de la temperatura se registrará después del atardecer, con indicadores incluso más bajos que los de la mañana. Todo indica que el domingo será el día más frío del fin de semana. Incluso las regiones más elevadas del noroeste tienen pronosticadas nevadas.
Fin de semana frío en el NOA
- Pronóstico de Catamarca
- Pronóstico de Jujuy
- Pronóstico de La Rioja
- Pronóstico de Salta
- Pronóstico de Santiago del Estero
- Pronóstico de Tucumán
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