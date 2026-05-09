Pronóstico: el NOA tendrá uno de los fines de semana más fríos del mes

Desde el ingreso del frente frío que se dio desde Buenos Aires y el norte de la Patagonia, el país permanece con bajas temperaturas. En la región NOA, el cambio ya empezó a hacerse sentir, pero no llegó a su mayor extremo. El descenso más notorio de la temperatura se registrará después del atardecer, con indicadores incluso más bajos que los de la mañana. Todo indica que el domingo será el día más frío del fin de semana. Incluso las regiones más elevadas del noroeste tienen pronosticadas nevadas.