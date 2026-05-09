Qué significa cada olor corporal y cuándo puede ser una señal de alerta para la salud

Resumen para apurados
- Especialistas médicos explican cómo cambios en el olor del sudor, aliento u orina pueden indicar problemas de salud como infecciones o estrés, más allá de la higiene personal.
- Factores como la deshidratación, la dieta y bacterias causan alteraciones específicas: el olor a amoníaco indica falta de agua y el de pescado, posibles infecciones vaginales.
- Identificar estos signos permite diagnósticos tempranos de enfermedades como diabetes o vaginosis. Se recomienda atención médica ante olores persistentes que afecten el organismo.
El olor corporal puede decir mucho más de lo que parece. Aunque muchas veces está relacionado con la higiene, los hábitos o la alimentación, ciertos cambios en el olor del sudor, la orina, el aliento o incluso los pies pueden estar vinculados con problemas de salud o alteraciones en el organismo.
Especialistas señalan que cada persona tiene un olor único, influenciado por factores como la edad, el metabolismo, el sexo y el estado de salud. Según explicó el psicólogo experimental Mats Olsson a CNN, algunas enfermedades generan olores característicos que pueden convertirse en señales de alerta.
Qué dice la medicina sobre los distintos olores corporales
De acuerdo con un informe publicado por el Daily Mail, diferentes olores pueden estar asociados a situaciones específicas del cuerpo y la salud.
Sudor
¿Tu sudor tiene un olor muy fuerte o desagradable? Aunque puede deberse simplemente a la acumulación de bacterias y suciedad, también existen otros factores que influyen.
La doctora Ann Nainan explicó que el estrés y la ansiedad pueden aumentar la transpiración y empeorar el olor corporal. Además, usar ropa ajustada o telas sintéticas puede dificultar la ventilación y favorecer la proliferación de bacterias.
También algunos medicamentos o suplementos pueden modificar la química corporal y alterar el olor del sudor.
Olor a pescado
Un olor intenso a pescado proveniente de la zona íntima puede estar relacionado con la vaginosis bacteriana, una infección vaginal frecuente en mujeres en edad reproductiva.
La doctora Bailey indicó que esta afección aparece cuando se produce un desequilibrio entre las bacterias buenas y dañinas presentes en la vagina.
Además del olor fuerte, puede provocar síntomas como:
- Picazón
- Ardor
- Dolor
- Molestias vaginales
El olor de la orina puede cambiar por cuestiones simples como la alimentación o la deshidratación, pero también podría advertir sobre infecciones o enfermedades.
La uroginecóloga Sushma Srikrishna señaló que cuando el cuerpo está deshidratado, la orina suele tener un olor fuerte a amoníaco y un color más oscuro.
Entre las posibles causas del mal olor también aparecen:
- Infecciones urinarias
- Enfermedades de transmisión sexual
- Diabetes
- Uso de medicamentos
Mal aliento
El mal aliento persistente puede estar relacionado con problemas de higiene bucal, enfermedades en las encías o infecciones.
También puede aparecer por:
- Deshidratación
- Problemas digestivos
- Goteo posnasal
- Infecciones en las amígdalas
- Ayunos prolongados
Olor a pies
El mal olor en los pies, conocido médicamente como bromhidrosis, suele aparecer cuando existe sudoración excesiva y acumulación de humedad.
La podóloga Andrea Jones explicó que las bacterias presentes en la piel descomponen el sudor y generan compuestos responsables del olor desagradable.
Entre las causas más frecuentes se encuentran:
- Sudoración excesiva
- Uso prolongado de calzado cerrado
- Falta de ventilación
- Humedad constante en los pies