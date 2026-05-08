Shopping Fest 2026: beneficios exclusivos para socios de Club LA GACETA en Portal Tucumán

Resumen para apurados
- Socios de Club LA GACETA accederán a descuentos exclusivos en el Shopping Fest 2026 del 8 al 10 de mayo en Portal Tucumán, Yerba Buena, para fomentar el ahorro y el consumo local.
- Habrá rebajas del 20% en marcas adheridas, 15% en Jumbo y Easy, y 2x1 en cines. El sábado sumarán juegos y premios para familias en el marco de una experiencia de compra integral.
- La iniciativa busca fortalecer la fidelización de suscriptores y dinamizar el comercio provincial, consolidando alianzas estratégicas entre medios y grandes centros comerciales.
Desde este viernes 8 de mayo hasta el domingo 10, los socios de Club LA GACETA podrán disfrutar de descuentos exclusivos en el marco del Shopping Fest 2026 en el Portal Tucumán, en Yerba Buena.
Durante las tres jornadas habrá un 20% de descuento en marcas y locales adheridos como McDonald's, Mostaza, Dean & Dennys, Pampero, La Argentina, Tecnocompro, Tijeritas, 5asec, Grisino, Big Ben, Marea, Lidherma Tucumán, Crocs, Grimoldi e Idraet. Además, Jumbo y Easy ofrecerán un 15% de descuento y Sunstar Cinemas contará con promoción 2x1.
A estos beneficios también se suma la sucursal de Easy de Emilio Castelar 105, ubicada sobre el acceso norte, que otorgará el mismo descuento del 15% para los socios de Club LA GACETA durante el fin de semana.
La propuesta busca que los socios aprovechen beneficios especiales, ahorren y vivan una experiencia diferente en uno de los principales centros comerciales de la provincia.
Además, el sábado Club LA GACETA de 17 a 20 estará presente con juegos para que los socios puedan participar y llevarse regalitos sorpresa. Una oportunidad ideal para disfrutar, participar y aprovechar todas las promociones del fin de semana.
“No te lo podés perder” será la consigna de una edición que promete descuentos, entretenimiento y premios para toda la familia.