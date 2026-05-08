Padre Martearena, el estadio mundialista que Salta sigue eligiendo pero que pide a gritos modernizarse

La placa de mármol todavía sigue ahí, incrustada en una de las paredes internas del estadio. “Inauguración del Estadio Único Ciudad de Salta, junio de 2001”, se lee debajo de las firmas del entonces gobernador Juan Carlos Romero y del vicegobernador Walter Raúl Wayar. A pocos metros aparece otra placa, más reciente, que corrige el nombre definitivo: “Estadio Ciudad de Salta Padre Ernesto Martearena”. Dos marcas de distintas épocas que conviven en un mismo pasillo y que sintetizan bastante bien lo que representa hoy el estadio: un escenario donde el pasado y el presente se mezclan constantemente.