Dolor en el periodismo y la cultura tucumana por la muerte de "Lupi" Herrera

Resumen para apurados
- La periodista Guadalupe Herrera falleció este viernes en San Miguel de Tucumán. La encargada de prensa del Teatro Mercedes Sosa era una figura muy querida en el ámbito cultural local.
- Graduada de la UNT, Herrera destacaba por su calidez humana. Había sido sometida recientemente a una cirugía tras un problema de salud que derivó en este triste desenlace.
- El sector cultural y periodístico tucumano despide a una referente de la comunicación institucional. Su muerte impacta en la gestión de prensa y el ambiente artístico regional.
El periodismo y el ambiente cultural de San Miguel de Tucumán atraviesan horas de profunda tristeza tras conocerse este viernes el fallecimiento de Guadalupe Herrera, más conocida como "Lupi", licenciada en Ciencias de la Comunicación y trabajadora del área de prensa del Teatro Mercedes Sosa.
La noticia generó una fuerte conmoción entre colegas, amigos, artistas y referentes culturales del norte argentino, que comenzaron a despedirla con mensajes de dolor y afecto en las redes sociales.
"Lupi" se había graduado en la Universidad Nacional de Tucumán y era reconocida tanto por su compromiso profesional como por su calidad humana. Quienes compartieron espacios de trabajo con ella la recordaron por su energía constante, su alegría y una sonrisa que, aseguran, lograba contagiar a todos a su alrededor.
Según trascendió, la joven había atravesado recientemente un problema de salud y había sido sometida a una intervención quirúrgica.
Su fallecimiento impactó especialmente en el ámbito cultural tucumano, donde mantenía una participación muy activa desde hacía años.
En el Teatro Mercedes Sosa, uno de los espacios culturales más importantes de la provincia, Herrera formaba parte del equipo de prensa y comunicación. Desde allí había construido vínculos cercanos con periodistas, productores y artistas que este viernes expresaron públicamente su dolor por la pérdida.
A través de una publicación en Instagram, desde el teatro la despidieron con un mensaje cargado de emoción: “Despedimos con profundo dolor a nuestra amada compañera Lupi Herrera, Prensa del Teatro Mercedes Sosa. Este lugar no será lo mismo sin tu risa, tu alegría, tu empatía y tus inmensas ganas de vivir”.
El mensaje agregó: “Acompañamos en este difícil momento a su familia y seres queridos por esta gran pérdida”.
Con el correr de las horas, las muestras de afecto y condolencias continuaron multiplicándose en redes sociales, donde colegas y amigos destacaron el profesionalismo, la calidez y la pasión con la que "Lupi" desarrollaba su trabajo cotidiano.