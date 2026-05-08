Murió un operario de residuos tras caer del camión y el hecho está bajo investigación

Resumen para apurados
- Martín Colodro, operario de la empresa 9 de Julio, murió ayer tras caer de un camión recolector en el barrio Victoria, Tucumán, mientras cumplía su jornada laboral habitual.
- El hecho ocurrió a las 7:30 durante una maniobra en reversa del vehículo. El trabajador fue arrollado y trasladado al Hospital Padilla, donde ingresó fallecido por traumas graves.
- Criminalística perita el camión para determinar si hubo fallas operativas o negligencia. La tragedia genera conmoción y pone el foco en los protocolos de seguridad del sector.
Un trabajador de la empresa de recolección de residuos 9 de Julio murió ayer por la mañana luego de sufrir un grave accidente mientras realizaba su labor en barrio Victoria, en esta capital. El hecho ocurrió alrededor de las 7.30, en pleno recorrido habitual del camión recolector.
El operario, identificado como Martín Colodro (31), habría caído desde la parte trasera del vehículo en momentos en que el camión realizaba una maniobra en reversa. En ese contexto, fue arrollado por la unidad, lo que le provocó lesiones de extrema gravedad.
Tras el incidente, el trabajador fue trasladado de urgencia al Hospital Padilla, donde ingresó en estado crítico. De acuerdo a fuentes médicas, presentaba un paro cardiorrespiratorio y un severo traumatismo encefalocraneano. Pese a los intentos por reanimarlo, los profesionales confirmaron que ya no presentaba signos vitales al momento de su llegada.
El hecho generó un fuerte impacto tanto entre los vecinos de la zona como entre sus compañeros de trabajo, que se acercaron al lugar y siguieron de cerca lo ocurrido.
En paralelo, personal policial y peritos de Criminalística realizaron las primeras actuaciones para determinar las circunstancias exactas del siniestro. La investigación busca establecer si se trató de un accidente o si existieron fallas operativas o responsabilidades en la maniobra.
Mientras tanto, el dolor por la pérdida se hizo visible en redes sociales, donde familiares y allegados despidieron al trabajador con mensajes cargados de emoción.
Uno de los más sentidos fue el de su tío, César Santucho, quien lo consideraba como un hijo. “Hijo de mi corazón, te fuiste y te llevaste parte de mi vida. Dicen que no muere quien no se olvida, y vos tendrás siempre un lugar en mi corazón. Tengo el alma destruida”, escribió.