Voluntarios FIFA: son tucumanos, fueron compañeros de secundaria y trabajarán en el Mundial 2026

Aunque el torneo recién comenzará el próximo año, ambos ya empiezan a imaginar lo que puede significar estar tan cerca del espectáculo. En el caso de Santiago, su tarea estará vinculada al área de “guest operations”, un sector dedicado a los invitados especiales de FIFA. “Soy el encargado de cuidar o de guiar a los invitados de la FIFA… lo que ellos llaman very VIP”, detalló. “Por lo general son famosos”, añadió. Si bien todavía no conoce exactamente cuál será su función específica, sí sabe que tendrá contacto permanente con personas de alto perfil. “Sé que va a ser interactuar con gente prestigiosa”, resumió.