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Pozo de las Ánimas: el misterioso lugar de Argentina donde, según la leyenda, habitan almas en pena

Las dolinas cercanas a Los Molles y Las Leñas en la provincia de Mendoza son el resguardo de las almas en pena que con el soplido del viento vuelven a lamentarse.

Pozo de las ánimas, un inquietante sitio al sur del país. "Pozo de las ánimas", un inquietante sitio al sur del país. (Imagen web)
Hace 42 Min

Resumen para apurados

  • El Pozo de las Ánimas es un sitio natural en Malargüe, Mendoza, donde dolinas gigantes albergan leyendas mapuches sobre almas en pena atrapadas tras un antiguo conflicto bélico.
  • Estas dolinas de 300 metros de diámetro surgieron por erosión subterránea. El nombre 'Trolope-Co' alude a perseguidores que cayeron al abismo mientras acosaban a pobladores locales.
  • El sitio es hoy un hito turístico en la Ruta 222 que une la ciencia geológica con el misticismo regional, consolidándose como un atractivo cultural y natural clave de Mendoza.
Resumen generado con IA

Cuando el viento sopla, las almas encuentran su salida en los extraños abismos de Malargüe. Luego de vagar en pena, los espíritus salen cuando el Sol deja de calentar, o al menos eso es lo que atestiguaron aquellos que se acercaron a “Trolope-Co”: unas enormes depresiones envueltas en un halo de misterio que indica que allí quedaron encerrados los aguerridos enemigos de los pobladores locales.

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El silbido constante del aire en la zona parece confirmar lo que el pueblo Mapuche advirtió tras perder a sus persecutores en un instante. Al darse la vuelta, unas enormes cavidades se habían abierto y sus rivales habían desaparecido. Así, el pueblo indígena llamó a las formaciones geológicas de Malargüe “agua del gritadero de las ánimas”, ya que allí, cada tanto, resurgen los aullidos de quienes los seguían. Las dolinas guardan los mitos y las supersticiones que rodearon a estos peculiares e inmensos espejos de agua.

Espejos de agua entre leyendas y geología

Ubicado a 67 km de la ciudad de Malargüe, en el camino por la Ruta Provincial N° 222, se hallan dos hundimientos llamados dolinas, conformados por los ríos subterráneos que socavaron el suelo, originando superficies de color verde esmeralda con casi 300 metros de diámetro cada uno. Las aguas que forman cuevas se ensancharon con el paso de los años y provocaron un colapso que dejó al descubierto dos monumentales pozos de agua.

Un halo de enigma recorre estas cuencas que se encuentran en esta remota parte de Malargüe. Las colosales formaciones, que alcanzan los 80 metros de profundidad hasta la superficie y luego unos 21 metros hasta el fondo del cono, concluyen en depresiones de más de 100 metros. La vastedad se combina con un líquido cambiante, que surge en distintas tonalidades, que van entre verde y turquesa, según la luz del día. Alrededor, imponentes acantilados de tierra y roca custodian a los espectros que se encuentran en los depósitos de agua dulce.

Pozo de las Ánimas se ubica en la localidad de Malargüe, por la Ruta Provincial 222. Pozo de las Ánimas se ubica en la localidad de Malargüe, por la Ruta Provincial 222. (Imagen web)

La trampa natural de "Trolope-Co"

Esta maravilla natural suscitó relatos locales. Los mapuches, habitantes originarios de estas tierras, llamaron a este lugar “Trolope-Co”, luego de que los pobladores de la región encontraran en este sitio una trampa para sus oponentes. Según cuenta la antigua tradición aborigen, un grupo de la zona de los Molles dejó de oír de repente los hostiles gritos de otro grupo rival de aguerridos chilenos que les perseguían. Cuando volvieron cuidadosamente sobre sus pasos, descubrieron a los acosadores ahogados en dos enormes pozos que se habían hundido bajo sus pies.

Para venerar este enorme agujero de color verde turquesa que les permitió liberarse del asedio, los indígenas le dieron el sugestivo nombre de “Trolope-Co” (“agua de los muertos” o “lugar en donde lloran las ánimas”). El silbido que causa el viento permanente en esta región rodeada de serranías ayuda a comprender el motivo por el que la creencia popular lo considera el sitio donde van a rezar y llorar las almas que andan penando por las montañas.

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