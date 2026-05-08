Pozo de las Ánimas: el misterioso lugar de Argentina donde, según la leyenda, habitan almas en pena

Un halo de enigma recorre estas cuencas que se encuentran en esta remota parte de Malargüe. Las colosales formaciones, que alcanzan los 80 metros de profundidad hasta la superficie y luego unos 21 metros hasta el fondo del cono, concluyen en depresiones de más de 100 metros. La vastedad se combina con un líquido cambiante, que surge en distintas tonalidades, que van entre verde y turquesa, según la luz del día. Alrededor, imponentes acantilados de tierra y roca custodian a los espectros que se encuentran en los depósitos de agua dulce.