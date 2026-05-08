Presentan una instalación de Carlos Alcalde, en la Facultad de Artes

El valor de la creación toma significación especial dentro del contexto que atraviesa el mundo, y es parte del imaginario constante del artista, que tomaba elementos de la realidad como parte de su inspiración. Realizada en una técnica mixta en 1986, tiene grandes dimensiones: su alto supera los 2,5 metros, mientras que el ancho es de 5,30 metros, lo que permite su lucimiento pleno sobre la pared en que fue montada.