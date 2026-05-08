Presentan una instalación de Carlos Alcalde, en la Facultad de Artes

Desde esa semana, una obra del artista plástico tucumano Carlos Alcalde es parte de la Biblioteca de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán.
“Dioses de la guerra” integra la serie Naves Latinoamericanas del creador fallecido en enero del año pasado, y ahora se sumó a la colección patrimonial de la casa de altos estudios, a partir de la donación realizada por Luis Alberto Latorre, y se inscribe en las acciones de puesta en valor y activación del acervo artístico de la institución.
El valor de la creación toma significación especial dentro del contexto que atraviesa el mundo, y es parte del imaginario constante del artista, que tomaba elementos de la realidad como parte de su inspiración. Realizada en una técnica mixta en 1986, tiene grandes dimensiones: su alto supera los 2,5 metros, mientras que el ancho es de 5,30 metros, lo que permite su lucimiento pleno sobre la pared en que fue montada.
Trayectoria
Alcalde nació en Tucumán en 1953 y falleció a los 71 años. Egresó de la Facultad de Artes de la UNT (con especialidad en Pintura y bajo la guía de Enrique Guiot y Ezequiel Linares), donde desarrolló una extensa trayectoria docente en el taller junto a Guillermo Rodríguez y Roberto Koch. También cursó la carrera de técnico ceramista en la Escuela de Bellas Artes de la UNT.
Desde 1978 participó en exposiciones colectivas en Tucumán, Buenos Aires y otras provincias, y su producción ha sido reconocida en publicaciones y proyectos expositivos dedicados al arte contemporáneo argentino.
Entre sus exposiciones se destacaron “En busca del mito”, curada por la actual decana Silvia Leonor Agüero en el Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo Eduardo Navarro en 1996; la muestra retrospectiva “El rojo me sienta bien”, realizada en ese mismo espacio; y su participación en “La función de la utopía”, en el Museo de Arte Contemporáneo de La Boca y de la Feria de Arte Internacional MAPA en Buenos Aires. Fue jurado de distintas convocatorias, como el Salón Nacional de Tucumán.
Su obra es parte de colecciones institucionales locales estatales y privadas; recientemente una de sus obras fue adquirida por la Fundación Tres Pinos-Museo Campo Cañuelas.