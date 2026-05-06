Bomberos de Jujuy viajaron 1500 kilómetros para recibir una donación y ahora no tienen nafta para volver

Resumen para apurados
- Dos bomberos de Jujuy están varados tras viajar 1500 km para recibir una autobomba donada en Santa Teresita; no tienen dinero para el combustible de regreso al norte argentino.
- Los voluntarios de Santa Clara viajaron a dedo y necesitan 500 mil pesos para combustible. El cuartel, que asiste a ocho pueblos, opera sin luz tras ser desalojado de su sede.
- El caso expone el abandono estatal de los cuarteles del interior y la falta de apoyo político. La unidad es vital para cubrir emergencias en una región desprotegida de Jujuy.
Dos bomberos voluntarios de Jujuy recorrieron más de 1500 kilómetros hasta la Costa Atlántica para recibir una autobomba donada por sus colegas de Santa Teresita. Sin embargo, después de concretar la entrega, quedaron atrapados en Buenos Aires porque no tienen dinero para cargar combustible ni recursos para trasladar el vehículo hasta el norte argentino.
La historia tiene como protagonistas a integrantes de la Asociación de Bomberos Voluntarios Gedeones de Santa Clara, en el departamento jujeño de Santa Bárbara. Los voluntarios viajaron haciendo dedo desde Jujuy con el objetivo de buscar una unidad que consideran clave para mejorar la atención de emergencias en la región.
La misión parecía imposible, pero lograron llegar. El problema comenzó después de recibir la autobomba.
Necesitan más de medio millón de pesos para volver a Jujuy
Según explicaron, el camión necesita alrededor de 350 litros de combustible para realizar el viaje de regreso, lo que representa un gasto superior al medio millón de pesos. La otra alternativa sería trasladar la autobomba en una grúa con plancha, pero el costo ronda los cinco millones de pesos.
Víctor, jefe del cuartel jujeño e integrante de un equipo compuesto por 11 voluntarios, contó que desde hace días sobreviven como pueden mientras buscan ayuda solidaria.
“Dormimos donde nos dejan. Pasamos noches en el cuartel de Santa Teresita, en una iglesia y hasta en bancos de plazas”, relató.
El cuartel atraviesa una situación crítica desde hace tiempo. Según explicó, fueron desalojados del lugar donde funcionaban y actualmente operan desde un predio abandonado, sin electricidad y con escasos recursos.
La autobomba donada era clave para asistir a ocho localidades
Los Bomberos Voluntarios Gedeones de Santa Clara cubren emergencias en al menos ocho localidades del departamento de Santa Bárbara. Hasta ahora, solo cuentan con una camioneta pequeña para responder incendios y accidentes.
Por eso, la autobomba donada por los Bomberos Voluntarios de Santa Teresita representaba una oportunidad fundamental para mejorar la capacidad operativa del cuartel.
“Esta unidad nos ayudaría muchísimo”, sostuvo Víctor, quien además destacó el esfuerzo realizado para concretar el viaje.
Denuncian abandono y falta de ayuda oficial
La situación tomó repercusión en redes sociales después de que trascendiera que los voluntarios quedaron varados tras completar el viaje. Según denunciaron, intentaron conseguir apoyo económico de autoridades locales y dirigentes políticos, pero no obtuvieron respuestas.
Víctor también apuntó contra el intendente de Santa Clara, Antonio Alaniz, a quien acusó de querer cerrar el cuartel y de haberles dicho que “no los necesita”.
Mientras esperan una solución, los dos bomberos permanecen en Buenos Aires cuidando la autobomba y tratando de reunir el dinero necesario para regresar a Jujuy.
Bomberos voluntarios: vocación pese a las dificultades
A pesar del cansancio, la falta de recursos y la incertidumbre, los voluntarios aseguran que seguirán trabajando para asistir a las comunidades del norte argentino.
La historia refleja las dificultades que atraviesan muchos cuarteles de bomberos voluntarios del interior del país, donde la vocación y el esfuerzo suelen reemplazar a los recursos que faltan.