Bomberos de Jujuy viajaron 1500 kilómetros para recibir una donación y ahora no tienen nafta para volver

Dos bomberos voluntarios de Jujuy recorrieron más de 1500 kilómetros hasta la Costa Atlántica para recibir una autobomba donada por sus colegas de Santa Teresita. Sin embargo, después de concretar la entrega, quedaron atrapados en Buenos Aires porque no tienen dinero para cargar combustible ni recursos para trasladar el vehículo hasta el norte argentino.