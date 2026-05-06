River busca recuperar confianza y acercarse a octavos de final de la Sudamericana

Resumen para apurados
- River Plate visita este jueves a las 21:30 a Carabobo en Venezuela por la Copa Sudamericana, buscando un triunfo que lo acerque a los octavos de final del torneo continental.
- Con un equipo alternativo liderado por Quintero, Eduardo Coudet rota nombres para dosificar cargas tras resultados irregulares y pensando en el duelo clave ante San Lorenzo.
- Una victoria dejaría al Millonario virtualmente clasificado y permitiría recuperar la solidez futbolística perdida, clave para encarar el tramo decisivo del semestre deportivo.
River Plate afrontará este jueves un compromiso determinante cuando visite a Carabobo de Venezuela, por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará desde las 21.30, con la misión clara para el conjunto de Núñez: dar un paso firme hacia la clasificación a los octavos de final.
El equipo dirigido por Eduardo Coudet llega como líder de la zona, producto de dos victorias -.incluida la obtenida ante su rival de turno- y un empate en la altura de Bolivia frente a Blooming. Con siete puntos sobre nueve posibles, River mantiene cierto margen, aunque sabe que una victoria en Venezuela podría dejarlo prácticamente clasificado, siempre y cuando Red Bull Bragantino no supere a Blooming.
Sin embargo, el presente futbolístico del “Millonario” genera algunas dudas. Tras la caída frente a Atlético y una actuación poco convincente en el triunfo ante Bragantino, el equipo perdió la solidez que había mostrado en el inicio del ciclo. Además, desde la derrota en el Superclásico ante Boca, el rendimiento colectivo se volvió irregular.
En este contexto, Coudet evalúa rotar el equipo pensando también en el duelo del domingo ante San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura. La idea es dosificar cargas y preservar a varios titulares, lo que abriría la puerta a una formación alternativa.
En defensa, volverá Lucas Martínez Quarta para acompañar a Germán Pezzella, mientras que Fabricio Bustos y Matías Viña tendrían su oportunidad en los laterales. En el mediocampo, la ausencia de Aníbal Moreno sería una de las principales novedades, con Lucas Silva o Kevin Castaño como posibles reemplazantes. También descansarán Tomás Galván y Marcos Acuña.
En ofensiva, sin Sebastián Driussi, la dupla será con Joaquín Freitas y Maximiliano Salas, en un esquema que priorizaría la potencia física. Además, Juan Fernando Quintero estará desde el arranque para aportar creatividad.
Del otro lado, Carabobo llega con seis puntos y la ilusión de dar el golpe que lo deje en la cima. El conjunto venezolano ya demostró ser competitivo en sus primeras presentaciones y confía en hacerse fuerte de local para poner en aprietos al líder del grupo.
River, por su parte, entiende que más allá de la rotación, el objetivo es claro: sumar en Venezuela para encaminar la clasificación y recuperar confianza en un tramo del semestre donde cada partido comienza a tener peso decisivo.