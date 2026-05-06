River busca recuperar confianza y acercarse a octavos de final de la Sudamericana

Sin embargo, el presente futbolístico del “Millonario” genera algunas dudas. Tras la caída frente a Atlético y una actuación poco convincente en el triunfo ante Bragantino, el equipo perdió la solidez que había mostrado en el inicio del ciclo. Además, desde la derrota en el Superclásico ante Boca, el rendimiento colectivo se volvió irregular.