PSG sacó pecho en Alemania y jugará la final de la Champions

Luego del espectacular 5-4 conseguido en la ida en París, el equipo de Luis Enrique volvió a demostrar personalidad en un escenario siempre complejo. Lejos de replegarse, el conjunto francés jugó con inteligencia y encontró el momento justo para golpear. Ousmane Dembélé fue quien marcó la diferencia con un gol clave que le permitió al PSG tomar ventaja también en Alemania y manejar los tiempos del partido.