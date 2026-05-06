Por qué la Costilla de Adán es la planta ideal para interiores y cómo cuidarla

Costilla de Adán: energía de crecimiento y buenas vibras

La Costilla de Adán, se distingue por sus grandes hojas con agujeros, originaria de los bosques y selvas húmedas de México. Es considerada una de las plantas de interior más fáciles de cuidar y se asocia con la buena suerte y la atracción de energías positivas según el Feng Shui.