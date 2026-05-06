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Por qué la Costilla de Adán es la planta ideal para interiores y cómo cuidarla

Las plantas son ideales para atraer buena fortuna según el Feng Shui y esta es una de las favoritas.

Costilla de Adán: beneficios y consejos para sumar esta planta al interior de tu casa Costilla de Adán: beneficios y consejos para sumar esta planta al interior de tu casa
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Monstera deliciosa se posiciona como la planta líder para interiores debido a su valor decorativo, facilidad de cuidado y capacidad para purificar el aire en el hogar.
  • Originaria de selvas mexicanas, esta especie purifica el aire según la NASA. Su popularidad crece por ser tendencia decorativa y su rol clave en el Feng Shui para atraer fortuna.
  • El auge de la decoración natural refuerza a la Monstera como un aliado del bienestar. Su impacto se expande al diseño de oficinas y espacios que buscan reducir el estrés laboral.
Resumen generado con IA

La tendencia de decorar el hogar con plantas va en aumento, y no es sorpresa. Además de llevar un pedazo de naturaleza en su estado más puro al interior del hogar, las plantas funcionan como accesorios decorativos con un alto valor estético.

Entre las diversas opciones disponibles para cada rincón de la casa, destaca la Monstera deliciosa o "Costilla de Adán" como una de las más populares y versátiles.

Beneficios de tener una Costilla de Adán

Según la NASA, las plantas con hojas grandes desempeñan un papel crucial en la purificación del aire al eliminar toxinas. Por tanto, tener una Monstera en casa puede significar una mejora considerable en la calidad del aire que respiramos.

Además de sus beneficios ambientales, la Monstera produce una fruta comestible con un aspecto similar a una piña alargada o un pepino. Su piel escamosa y granos semejantes a los del maíz no solo aportan un toque exótico, sino que también ofrecen beneficios para la salud.

Más allá de los aspectos físicos, tener plantas en el hogar contribuye positivamente a la salud mental. La Monstera deliciosa, con sus hojas llamativas, colores vibrantes y amplitud, crea un espacio de paz y confort, reduciendo los niveles de ansiedad y estrés.

Esta planta no solo se destaca por su belleza; también es famosa por su facilidad de cuidado y su popularidad en las redes sociales.

Por qué la Costilla de Adán es la planta ideal para interiores y cómo cuidarla

Costilla de Adán: energía de crecimiento y buenas vibras

La Costilla de Adán, se distingue por sus grandes hojas con agujeros, originaria de los bosques y selvas húmedas de México. Es considerada una de las plantas de interior más fáciles de cuidar y se asocia con la buena suerte y la atracción de energías positivas según el Feng Shui.

En este antiguo arte chino, se cree que la Monstera Deliciosa tiene una energía propia que influye en el entorno, filtrando las malas vibras. Colocar esta planta estratégicamente en ciertos lugares del hogar puede optimizar el flujo energético.

Costilla de Adán: ubicación ideal según el Feng Shui:

Entrada de la casa: colocar la Monstera en la entrada del hogar ayuda a atraer dinero, fortuna y purificar la energía entrante. Además, se considera una protectora contra malas vibras.

Zona de trabajo: en oficinas en casa o espacios de trabajo, la Monstera Deliciosa promueve la energía económica y aumenta la motivación, al tiempo que reduce el estrés.

Estancias y zonas comunes: en la sala, comedor o sala de televisión, la planta contribuye a la armonía familiar y la abundancia económica al ser colocada en el centro del hogar.

Cocina y comedor: la capacidad de purificar el aire convierte a la Monstera en una elección acertada para la cocina, contribuyendo a limpiar las energías durante la preparación de alimentos y las comidas familiares.


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