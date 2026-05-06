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Ariel Penel será el árbitro en la Copa Argentina: los antecedentes que preocupan a San Martín

El juez bonaerense dirigirá el duelo contra Banfield y el “Santo” buscará romper una larga racha negativa.

Ariel Penel. Ariel Penel.
Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • AFA designó a Ariel Penel para arbitrar el duelo entre San Martín (T) y Banfield por Copa Argentina este viernes a las 21:10, generando preocupación en el club tucumano.
  • El "Santo" nunca ganó con Penel: suma cuatro derrotas y tres empates en siete partidos. Desde 2016, el equipo tucumano solo pudo marcar un gol bajo el arbitraje del bonaerense.
  • San Martín buscará romper la racha negativa en un partido decisivo para avanzar de fase. El estilo de juego físico que permite Penel podría favorecer la estrategia de Banfield.
Resumen generado con IA

Desde la AFA dieron a conocer que Ariel Penel será el encargado de impartir justicia en el duelo de este viernes a las 21.10 entre Banfield y San Martín por los 16avos de final de la Copa Argentina. Para el “Santo”, la designación no pasa inadvertida: el conjunto de La Ciudadela nunca pudo ganar bajo el arbitraje del juez bonaerense.

El historial marca siete encuentros dirigidos por Penel, con un saldo de cuatro derrotas y tres empates para San Martín. La estadística atraviesa distintas etapas del club, desde la Primera Nacional hasta la Superliga y la Copa Argentina. Desde el primer antecedente en 2016 hasta la actualidad, el equipo tucumano jamás logró festejar con él como árbitro principal.

El primer cruce de San Martín con Penel se dio el 10 de septiembre de 2016, en la derrota 2-0 frente a Chacarita Juniors en La Ciudadela por la B Nacional. Más adelante llegaron las caídas ante Rosario Central y Lanús durante la Superliga 2018/19, además de la eliminación frente a Quilmes por Copa Argentina en 2022.

Los únicos resultados positivos fueron tres empates sin goles: ante Belgrano en 2021, frente a Almirante Brown en 2023 y contra Tristán Suárez en 2024. El dato también deja otra particularidad: en esos siete partidos, el “Santo” apenas convirtió un gol, en la derrota 2-1 contra Lanús.

¿Cuál es el perfil de Ariel Penel?

Penel tiene un perfil de árbitro dialoguista y suele dejar jugar, permitiendo bastante contacto físico durante los partidos. Ese estilo puede beneficiar a Banfield, un equipo que apuesta mucho al roce y a los duelos individuales. En Salta, San Martín buscará romper una estadística incómoda justo en un partido decisivo.

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