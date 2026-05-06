Ariel Penel será el árbitro en la Copa Argentina: los antecedentes que preocupan a San Martín

Desde la AFA dieron a conocer que Ariel Penel será el encargado de impartir justicia en el duelo de este viernes a las 21.10 entre Banfield y San Martín por los 16avos de final de la Copa Argentina. Para el “Santo”, la designación no pasa inadvertida: el conjunto de La Ciudadela nunca pudo ganar bajo el arbitraje del juez bonaerense.