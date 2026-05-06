Murió Ted Turner, el creador de CNN que cambió para siempre la forma de ver las noticias

Resumen para apurados
- El magnate Ted Turner, fundador de CNN, falleció este miércoles a los 87 años tras una larga enfermedad, según confirmó su firma Turner Enterprises desde Estados Unidos.
- Revolucionó los medios al crear el primer canal de noticias 24 horas. Construyó un imperio que incluyó cine y deportes, consolidando un modelo que cambió el consumo global de noticias.
- Su legado redefine la comunicación global y la filantropía. Su visión permitió que millones fueran testigos instantáneos de la historia, dejando una marca imborrable en el periodismo.
El empresario estadounidense Ted Turner, fundador de la cadena de noticias CNN, murió este miércoles a los 87 años, según confirmó su firma Turner Enterprises. Considerado uno de los grandes innovadores de la industria mediática, fue pionero en la creación de un canal informativo las 24 horas, un formato que redefinió el consumo de noticias en todo el mundo.
Nacido en Ohio, Turner construyó un imperio que abarcó desde la primera “superestación” de televisión por cable hasta canales dedicados al cine y los dibujos animados. También incursionó en el deporte, con la cobertura de equipos profesionales como los Atlanta Braves, consolidando su presencia en distintos ámbitos del entretenimiento.
En 1991 fue distinguido como “Hombre del Año” por la revista Time, que destacó su capacidad para “influir en la dinámica de los acontecimientos y convertir a espectadores de 150 países en testigos instantáneos de la historia”. Años más tarde, vendió sus cadenas a Time Warner y se retiró del negocio, aunque siempre sostuvo que CNN fue el mayor logro de su vida.
Desde la propia cadena, su actual presidente y director ejecutivo, Mark Thompson, lo definió como “un líder intensamente involucrado y comprometido; intrépido, valiente y siempre dispuesto a seguir su intuición”. Y agregó: “Fue, y siempre será, el espíritu rector de CNN. Ted es el gigante sobre cuyos hombros nos erguimos”.
Más allá de los medios, Turner desarrolló una fuerte actividad filantrópica. Fue un activo impulsor de la eliminación de las armas nucleares y creó la Fundación de las Naciones Unidas, reforzando su compromiso con causas globales.
En los últimos años, su salud se había deteriorado a causa de la demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad degenerativa que había hecho pública en 2018. A comienzos de 2025 fue hospitalizado por un cuadro leve de neumonía, del cual logró recuperarse parcialmente.
Turner deja cinco hijos, 14 nietos y dos bisnietos, además de un legado imborrable en la historia del periodismo y la comunicación global.