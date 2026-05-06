Murió Ted Turner, el creador de CNN que cambió para siempre la forma de ver las noticias

En 1991 fue distinguido como “Hombre del Año” por la revista Time, que destacó su capacidad para “influir en la dinámica de los acontecimientos y convertir a espectadores de 150 países en testigos instantáneos de la historia”. Años más tarde, vendió sus cadenas a Time Warner y se retiró del negocio, aunque siempre sostuvo que CNN fue el mayor logro de su vida.