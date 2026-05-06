El Concejo Deliberante pide informes para analizar la suba que pide Aetat

Mencionó luego que están bajo estudio distintas alternativas, con la misión de garantizar la continuidad del servicio. Desde Aetat, dijo, se propone una suba del boleto, así como “algún sistema mixto, que tiene que ver con una parte de tarifa, una parte de subsidio, una parte de saneamiento en lo que tiene que ver con tasas e impuestos municipales”. “Repito, se está estudiando, se está pidiendo su opinión al DEM, porque desde las áreas técnicas de Movilidad Urbana tienen muchísimas más posibilidades de informarnos la situación real, ya que están haciendo el seguimiento, ven la cantidad de coches, la frecuencia, los servicios, la cantidad de recaudación. Todos esos datos estamos pidiendo para poder tomar una decisión”, profundizó.