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El Concejo Deliberante pide informes para analizar la suba que pide Aetat

La comisión de Transporte requirió una serie de datos a la Intendencia para definir la petición de los empresarios.

TRANSPORTE PÚBLICO / ARCHIVO LA GACETA TRANSPORTE PÚBLICO / ARCHIVO LA GACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Concejo Deliberante de Tucumán solicitó informes técnicos a la Intendencia para evaluar el pedido de Aetat de aumentar el boleto urbano, hoy en $1.250, por la crisis del sector.
  • Empresarios proponen llevar el pasaje a más de $2.400. La comisión de Transporte analiza datos de la tarjeta SUBE y recaudación de los últimos meses antes de emitir un dictamen.
  • Se buscan alternativas mixtas de financiamiento para asegurar la continuidad del servicio. La decisión definirá el impacto tarifario y el avance de la regulación de apps de viaje.
Resumen generado con IA

La comisión de Transporte del Concejo Deliberante de la Capital cursó un pedido de informes al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) respecto al pedido de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) para que se apruebe un aumento en el boleto urbano, hoy fijado en $1.250. Una vez que las áreas técnicas de la Intendencia respondan, los ediles podrán avanzar con el dictamen que será tratado en el recinto, aunque todavía no hay cifras ni definiciones oficiales sobre el tema.

El peronista José María Franco, presidente de la comisión, señaló en diálogo con la prensa que hubo varios asuntos en la agenda de trabajo. Entre ellos, precisamente, el expediente por el cual Aetat plantea el estado crítico del sector y la necesidad de reajustar la tarifa, que según los estudios de costos aportados se sitúa por encima de los $2.400.

“Se decidió mandar un pedido de informe al DEM. Se le solicita una serie de información de los últimos seis meses que están contemplados en el sistema SUBE. Esto tiene que ver con necesidades de la comisión para analizar la verdadera situación de las empresas”, indicó Franco.

El oficialista advirtió que sería ”muy irresponsable tomar alguna decisión sin tener los datos” requeridos a la Intendencia. Anticipó de todos modos que hay distintas posturas. “Hay posturas de algunos concejales que estamos de acuerdo con que hace falta una readecuación; hay que ver cuál sería. Hay otros que están a la espera y hay otros que están analizando su decisión”, añadió.

Mencionó luego que están bajo estudio distintas alternativas, con la misión de garantizar la continuidad del servicio. Desde Aetat, dijo, se propone una suba del boleto, así como “algún sistema mixto, que tiene que ver con una parte de tarifa, una parte de subsidio, una parte de saneamiento en lo que tiene que ver con tasas e impuestos municipales”. “Repito, se está estudiando, se está pidiendo su opinión al DEM, porque desde las áreas técnicas de Movilidad Urbana tienen muchísimas más posibilidades de informarnos la situación real, ya que están haciendo el seguimiento, ven la cantidad de coches, la frecuencia, los servicios, la cantidad de recaudación. Todos esos datos estamos pidiendo para poder tomar una decisión”, profundizó.

COMISIÓN DE TRANSPORTE. El peronista Franco presidió la reunión. Foto de Prensa HCD SMT COMISIÓN DE TRANSPORTE. El peronista Franco presidió la reunión. Foto de Prensa HCD SMT

Franco agregó que la Intendencia no debe opinar respecto al monto del pasaje, sino que debe informar sobre otros aspectos técnicos, y sobre la base de ello, los ediles podrán tomar una decisión. De todos modos, no hay fechas estimadas para la respuesta que darán en 9 de Julio y Lavalle.

El 24 de abril, referentes de Aetat  habían presentado una nota solicitando una readecuación tarifaria junto a un estudio de costos. El expediente detalla que con el esquema actual de subsidios provinciales y municipales, el precio final del boleto -contemplando el IVA del 10,5%- debería ser de $ 2.397,73. Sin estas compensaciones, el costo por cada viaje en las 14 líneas urbanas de la ciudad equivale a $4.336,28.

En la comisión participaron además los concejales Alfredo Terán de Zavalía (vicepresidente), Hugo Andina Lizárraga, Carlos Ale, Ana González y Eduardo Molina.

En el temario de la comisión

La comisión de Transporte también analizó otros asuntos. Uno de ellos, explicó Franco, fue la aplicación de ordenanzas vigentes que permiten el uso de las app dentro del servicio de transporte de pasajeros en automóvil. A eso se sumó la presentación de cooperativas de cuidacoches y distintas propuestas relacionadas al servicio de estacionamiento medido en la Capital.

Respecto a este último punto, el edil se expresó a favor. “Es necesario. Funciona en muchas jurisdicciones de nuestro país. Hay diferentes sistemas, hay diferentes formas de aplicación, en algunos casos son brindados por los propios municipios, en otros casos son brindados por empresas terciarizadas. Es una discusión que nos interesa mucho y se tiene que dar porque San Miguel de Tucumán necesita el estacionamiento medido”, sostuvo.

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