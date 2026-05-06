Armó su propio álbum del Mundial, pero con unas singulares figuritas: el inventario de alfajores que se volvió viral

El ranking de las "figuritas" dulces

En el video, el protagonista se detiene carilla por hoja mostrando todas las “figuritas” resultado de haber disfrutado antes del manjar nacional. La primera sección se dedica a los “Capitán del Espacio” y los “Guaymallén”. La siguiente reunía a los “Oreo” y los conocidos “Rasta”. Le siguieron los “Dou” y los “Jorgito”, al que aclaró que le faltaba pegar una “figu” de esa clase. Continuó por los “Terrabusi”, los “Suschen”, el “Tita”, “Tri Shot” y el “Barrigón” que obtuvo un lugar destacado por ser “riquísimo”. Por último los “Fulbito”, en sus variantes común, de maní y la versión en honor a Maradona.