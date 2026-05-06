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Armó su propio álbum del Mundial, pero con unas singulares figuritas: el inventario de alfajores que se volvió viral

Un joven usuario se diferenció de las colecciones del Mundial de Fútbol para armar su propia colección a base de envoltorios de alfajores.

Un joven armó su propio álbum del Mundial y se volvió viral. Un joven armó su propio álbum del Mundial y se volvió viral. Captura: Instagram
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Rafael Grossman se volvió viral en Argentina al crear un álbum de figuritas con envoltorios de alfajores durante la Semana del Alfajor (mayo) para homenajear esta golosina nacional.
  • El joven utilizó hojas de cuaderno para clasificar marcas como Capitán del Espacio y Jorgito. El video superó el millón de visitas y despertó el interés de diversas empresas dulces.
  • La iniciativa refuerza el valor cultural del alfajor en el país y demuestra cómo el contenido creativo en redes sociales puede derivar en nuevas oportunidades comerciales y reseñas.
Resumen generado con IA

En la fiebre mundialista, el álbum se vuelve uno de los tesoros más apreciados entre los amantes del fútbol y los coleccionistas, entusiasmo que pronto puede volcarse a compilar otros cromos que poco tienen que ver con el deporte. Ese fue el caso de un joven internauta que mostró su propio inventario, el cual se basó en envases de golosinas y hojas de cuaderno, enmarcado en otra fecha de celebración importante: la semana del alfajor en Argentina.

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"Pescado Raúl", "Guaymallén", "Jorgito" y "Tita", la colección de un muchacho se transformó en un compendio de orgullo nacional. A través de una serie de seis láminas, el creador de contenido Rafael Grossman (rafa.grossman9914) reveló todos los empaques, variedades y opiniones en un ranking que comprende a la mayoría de marcas argentinas.

El ranking de las "figuritas" dulces

En el video, el protagonista se detiene carilla por hoja mostrando todas las “figuritas” resultado de haber disfrutado antes del manjar nacional. La primera sección se dedica a los “Capitán del Espacio” y los “Guaymallén”. La siguiente reunía a los “Oreo” y los conocidos “Rasta”. Le siguieron los “Dou” y los “Jorgito”, al que aclaró que le faltaba pegar una “figu” de esa clase. Continuó por los “Terrabusi”, los “Suschen”, el “Tita”, “Tri Shot” y el “Barrigón” que obtuvo un lugar destacado por ser “riquísimo”. Por último los “Fulbito”, en sus variantes común, de maní y la versión en honor a Maradona.

Finalmente y no incluido en la colección, mostró el envase del nuevo alfajor de Joaquín Levinton, “Pescado Raúl”, que nombró como una “joyita”. “Muy buen alfajor, riquísimo”.

Post Instagram

Repercusión en redes de este homenaje nacional

La iniciativa del tiktoker rápidamente recorrió las redes sociales y superó el millón de visualizaciones, generando una gran repercusión entre la comunidad y cosechando cientos de mensajes de aliento, así como de nuevas recomendaciones para su muestrario. Incluso despertó el interés de las marcas, que le enviaron sus productos para que realice nuevas reseñas. “¡Muy genio!" El Capitan del espacio blanco es mi preferido” y “¡Esos son álbumes!”, "Necesito todas esas figuritas", fueron algunos de los comentarios.

La exhibición del compendio se da en la Semana del Alfajor, una festividad nacional que tiene lugar del 1 al 7 de mayo, en la que se homenajea a la delicia más popular del país en este 2026.

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