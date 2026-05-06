Secciones
DeportesFútbol

El picante cruce entre Leandro Paredes y el DT de Barcelona de Ecuador: “No sé quién es”

El capitán de Boca tuvo un tenso intercambio con César Farías tras la derrota en Ecuador. También protagonizó un fuerte cruce con un colaborador durante el partido.

El picante cruce entre Leandro Paredes y el DT de Barcelona de Ecuador: “No sé quién es”
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Leandro Paredes, capitán de Boca, cruzó al DT César Farías tras caer 1-0 ante Barcelona en Guayaquil por Copa Libertadores, minimizando al técnico ante la prensa por sus dichos.
  • La tensión comenzó en el campo con un cruce entre Paredes y un colaborador rival. Luego del partido, el volante ninguneó a Farías afirmando que no lo conocía tras un entredicho.
  • Este cruce eleva la tensión en Boca tras la derrota. El impacto mediático de las frases del capitán marca un clima hostil para los próximos desafíos en el torneo continental.
Resumen generado con IA

Leandro Paredes protagonizó un fuerte cruce con el entrenador de Barcelona de Ecuador, César Farías, luego de la derrota de Boca por 1 a 0 en la Copa Libertadores, en una noche caliente para el conjunto xeneize en Guayaquil.

El episodio ocurrió fuera de cámara, cuando Farías se acercó al mediocampista mientras se preparaba para hablar con la prensa. Aunque no trascendió lo que dijo el DT venezolano, la reacción del capitán de Boca no tardó en llegar.

“No sé qué dijo. Tengo mucho respeto yo, no hablo nunca ni antes ni después. Me debe conocer de algún lado, yo no sé quién es. No importa”, respondió Paredes, dejando una frase que rápidamente generó repercusión tras el partido.

La tensión ya se había vivido dentro del campo durante el primer tiempo, cuando el volante discutió con Grenddy Perozo, colaborador del cuerpo técnico rival, por una pelota detenida en un lateral. “¿Querés jugar? Que no jugaste nunca”, le lanzó el campeón del mundo en medio del enojo.

El análisis tras la derrota

“Lamentablemente no pudimos convertir. Generamos varias situaciones claras, pero si no las aprovechás, el rival también juega”, explicó Paredes, y agregó que el estado del campo terminó favoreciendo el estilo del conjunto ecuatoriano.

Temas Club Atlético Boca JuniorsVenezuelaFútbol Club BarcelonaLeandro ParedesCopa Libertadores de AméricaGuayaquilClaudio Úbeda
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente
1

Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

In memoriam: el recuerdo del empresario Julio Ruiz
2

In memoriam: el recuerdo del empresario Julio Ruiz

Nueva ciclogénesis y alerta naranja: qué provincias tendrán tormentas fuertes, viento zonda y posible granizo
3

Nueva ciclogénesis y alerta naranja: qué provincias tendrán tormentas fuertes, viento zonda y posible granizo

Caso Lebbos: absolvieron por falta de pruebas a Soto y a Kaleñuk, y la muerte de Paulina quedó impune
4

Caso Lebbos: absolvieron por falta de pruebas a Soto y a Kaleñuk, y la muerte de Paulina quedó impune

Horóscopo chino: los cinco signos que atravesarán el mayo más difícil, según Ludovica Squirru
5

Horóscopo chino: los cinco signos que atravesarán el mayo más difícil, según Ludovica Squirru

Ranking notas premium
Agresión de Pichón Segura a Pelli: Hay una paralización de la investigación
1

Agresión de "Pichón" Segura a Pelli: "Hay una paralización de la investigación"

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario
2

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario

Facundo Ale, hijo del Mono Ale, pasó de víctima a ser acusado por un tiroteo
3

Facundo Ale, hijo del "Mono" Ale, pasó de víctima a ser acusado por un tiroteo

Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente
4

Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

Concedieron la libertad condicional a Eduardo Di Lella, condenado por encubrimiento en el caso Lebbos
5

Concedieron la libertad condicional a Eduardo Di Lella, condenado por encubrimiento en el caso Lebbos

Más Noticias
Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

Horóscopo chino: los cinco signos que atravesarán el mayo más difícil, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cinco signos que atravesarán el mayo más difícil, según Ludovica Squirru

Nueva ciclogénesis y alerta naranja: qué provincias tendrán tormentas fuertes, viento zonda y posible granizo

Nueva ciclogénesis y alerta naranja: qué provincias tendrán tormentas fuertes, viento zonda y posible granizo

Con aumento y bono: cuánto cobran los jubilados en mayo 2026

Con aumento y bono: cuánto cobran los jubilados en mayo 2026

In memoriam: el recuerdo del empresario Julio Ruiz

In memoriam: el recuerdo del empresario Julio Ruiz

Hoy se conocerá la sentencia en el juicio por el caso Lebbos: entre la perpetua para Soto y la impunidad absoluta

Hoy se conocerá la sentencia en el juicio por el caso Lebbos: entre la perpetua para Soto y la impunidad absoluta

UNT: el voto de los docentes perfila mayorías hacia el Rectorado

UNT: el voto de los docentes perfila mayorías hacia el Rectorado

El modelo político necesita gas para llegar a 2027

El modelo político necesita gas para llegar a 2027

Comentarios