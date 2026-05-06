El picante cruce entre Leandro Paredes y el DT de Barcelona de Ecuador: “No sé quién es”

Resumen para apurados
- Leandro Paredes, capitán de Boca, cruzó al DT César Farías tras caer 1-0 ante Barcelona en Guayaquil por Copa Libertadores, minimizando al técnico ante la prensa por sus dichos.
- La tensión comenzó en el campo con un cruce entre Paredes y un colaborador rival. Luego del partido, el volante ninguneó a Farías afirmando que no lo conocía tras un entredicho.
- Este cruce eleva la tensión en Boca tras la derrota. El impacto mediático de las frases del capitán marca un clima hostil para los próximos desafíos en el torneo continental.
Leandro Paredes protagonizó un fuerte cruce con el entrenador de Barcelona de Ecuador, César Farías, luego de la derrota de Boca por 1 a 0 en la Copa Libertadores, en una noche caliente para el conjunto xeneize en Guayaquil.
El episodio ocurrió fuera de cámara, cuando Farías se acercó al mediocampista mientras se preparaba para hablar con la prensa. Aunque no trascendió lo que dijo el DT venezolano, la reacción del capitán de Boca no tardó en llegar.
“No sé qué dijo. Tengo mucho respeto yo, no hablo nunca ni antes ni después. Me debe conocer de algún lado, yo no sé quién es. No importa”, respondió Paredes, dejando una frase que rápidamente generó repercusión tras el partido.
CONMEBOL #Libertadores | Leandro Paredes con @EzePolanco: "Creamos situaciones, pero no pudimos convertir".— Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 6, 2026
VivÃ lo mejor de la Copa CONMEBOL Libertadores por la pantalla de Fox Sports con los relatos de @WPrimosich y los comentarios de @MiguelOsovi pic.twitter.com/nnC5uzF4gX
La tensión ya se había vivido dentro del campo durante el primer tiempo, cuando el volante discutió con Grenddy Perozo, colaborador del cuerpo técnico rival, por una pelota detenida en un lateral. “¿Querés jugar? Que no jugaste nunca”, le lanzó el campeón del mundo en medio del enojo.
El análisis tras la derrota
“Lamentablemente no pudimos convertir. Generamos varias situaciones claras, pero si no las aprovechás, el rival también juega”, explicó Paredes, y agregó que el estado del campo terminó favoreciendo el estilo del conjunto ecuatoriano.