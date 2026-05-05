Noche negra para Boca en Guayaquil por la Libertadores

Resumen para apurados
- Boca Juniors cayó 1-0 ante Barcelona de Ecuador en Guayaquil por la Copa Libertadores, sumando su segunda derrota consecutiva y sufriendo las bajas de Brey y Ascacíbar.
- Leandro Brey salió lesionado y Santiago Ascacíbar fue expulsado tras el VAR. Pese a que el rival también sufrió una roja, Merentiel falló chances clave antes del gol de Villalba.
- El resultado complica la clasificación de Boca en el torneo continental. Con el arco diezmado y falta de gol, el equipo de La Ribera queda obligado a ganar sus próximos compromisos.
Boca Juniors se volvió con las manos vacías de Guayaquil y con más problemas que certezas. La derrota por 1 a 0 ante Barcelona de Ecuador no solo significó la segunda caída consecutiva en la Copa Libertadores, sino que además dejó secuelas importantes: la expulsión de Santiago Ascacíbar y la lesión del arquero Leandro Brey, en un puesto ya golpeado por la baja de Agustín Marchesín.
El “Xeneize” había comenzado mejor, con la intención de manejar la pelota y aprovechar los espacios. De hecho, a los cuatro minutos generó una buena contra que no pudo terminar de concretar Miguel Merentiel, tras una rápida salida desde el fondo. Un minuto más tarde, Boca tuvo una ocasión clarísima: luego de un córner ejecutado por Leandro Paredes, Ascacíbar encontró un rebote en el área chica, pero falló en la definición en una jugada increíble que también tuvo a Ayrton Costa con posibilidades.
Barcelona respondió con peligro a los 19 minutos, en una acción que terminó con Leandro Brey golpeado tras intentar cortar el avance de Darío Benedetto. El arquero no pudo continuar y a los 23 minutos debió ser reemplazado por Javier García, encendiendo las alarmas en el conjunto de La Ribera.
El partido cambió drásticamente a los 32 minutos. Tras la intervención del VAR, el árbitro colombiano Carlos Betancur expulsó a Ascacíbar por una patada en la cabeza sobre Milton Céliz, dejando a Boca con 10 jugadores en un momento clave. A pesar de la inferioridad numérica, el “Xeneize” tuvo una chance inmejorable antes del descanso: una gran jugada colectiva terminó con Merentiel cara a cara con José Contreras, pero el delantero definió débil.
Ya en el complemento, el trámite se emparejó aún más cuando Barcelona también se quedó con 10 jugadores por la expulsión de Céliz, tras un codazo sobre Paredes. Boca, lejos de replegarse, volvió a tomar la iniciativa y generó varias situaciones. Paredes probó desde media distancia y obligó a una buena intervención del arquero ecuatoriano, mientras que Merentiel volvió a fallar en una ocasión clara tras un contraataque.
Boca siguió insistiendo y tuvo otra oportunidad muy clara con Exequiel Zeballos, que desbordó y lanzó un centro que no pudo ser conectado por Milton Giménez. Cuando Boca parecía más cerca del gol, volvió a mostrar fragilidad defensiva. A los 27 minutos, un mal retroceso le permitió a Barcelona salir de contraataque y encontrar el gol de la victoria en los pies de Héctor Villalba. El tanto terminó de inclinar la balanza en favor del conjunto local y dejó a Boca sin respuestas en el tramo final.
La noche en Guayaquil dejó un panorama preocupante: sin puntos, con bajas sensibles y con la obligación de reaccionar rápidamente para no comprometer su futuro en el torneo continental.