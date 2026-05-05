Noche negra para Boca en Guayaquil por la Libertadores

Boca siguió insistiendo y tuvo otra oportunidad muy clara con Exequiel Zeballos, que desbordó y lanzó un centro que no pudo ser conectado por Milton Giménez. Cuando Boca parecía más cerca del gol, volvió a mostrar fragilidad defensiva. A los 27 minutos, un mal retroceso le permitió a Barcelona salir de contraataque y encontrar el gol de la victoria en los pies de Héctor Villalba. El tanto terminó de inclinar la balanza en favor del conjunto local y dejó a Boca sin respuestas en el tramo final.