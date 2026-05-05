José "Cheo" Hernández: de campeón del Trasmontaña a una larga rehabilitación tras un accidente en la ruta 9

Durante días, la incertidumbre fue total. “No sabíamos si había muerte cerebral”, recuerda. Recién el 12 de septiembre aparecieron las primeras señales. “Abre los ojos… aprieta la mano. Eso era todo”, dice, como si todavía midiera la fragilidad de ese momento. Con el paso de los días, comenzaron a aparecer también las primeras secuelas: un diagnóstico neurológico y psiquiátrico derivado del traumatismo, con alteraciones en la conducta y la personalidad. En ese contexto, el reconocimiento no era inmediato. “No me reconocía… tampoco a los chicos”, cuenta Maira, sobre ese tiempo en el que “Cheo” preguntaba por su familia, pero no lograba identificarla.