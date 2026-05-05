Récord de longevidad: Enrique Macaya Márquez confirmó su presencia en el Mundial 2026 a los 91 años

La trayectoria de Macaya con las Copas del Mundo se inició en Suecia 1958 y, desde aquel entonces, no ha faltado a ninguna edición del torneo. A lo largo de más de seis décadas, el analista ha sido testigo directo de la evolución del juego y de los hitos más relevantes de la selección argentina, incluyendo las consagraciones de 1978, 1986 y la más reciente en 2022. Tras haber alcanzado su 17º cobertura en Qatar, la noticia de su viaje para 2026 tomó fuerza a través de una campaña publicitaria que destaca su presencia como una pieza esencial de la liturgia mundialista para varias generaciones de futboleros.