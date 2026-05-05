Récord de longevidad: Enrique Macaya Márquez confirmó su presencia en el Mundial 2026 a los 91 años
El legendario periodista deportivo argentino cubrirá su 18ª Copa del Mundo consecutiva en Estados Unidos, México y Canadá, ampliando una marca histórica y única a nivel global que comenzó en Suecia 1958.
Resumen para apurados
- Enrique Macaya Márquez confirmó que cubrirá el Mundial 2026 en Norteamérica a los 91 años, marcando un récord histórico de 18 participaciones consecutivas en la Copa del Mundo.
- Su trayectoria inició en Suecia 1958 y abarca los tres títulos de Argentina. El analista ha logrado adaptarse a los cambios tecnológicos, desde la radio hasta la era digital.
- Este hito consolida su legado como leyenda global del periodismo. Su participación en 2026 reafirma la vigencia de su análisis técnico para múltiples generaciones de hinchas.
Enrique Macaya Márquez, símbolo indiscutido del periodismo deportivo, volverá a hacer historia al confirmar su participación en el Mundial 2026. A los 91 años, el reconocido analista se prepara para viajar a la cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, rompiendo así su propio récord. Esta nueva travesía profesional lo consolidará más aún como el periodista con más coberturas mundialistas de la historia, alcanzando la asombrosa cifra de 18 certámenes consecutivos.
Una vigencia que atraviesa la historia del fútbol
La trayectoria de Macaya con las Copas del Mundo se inició en Suecia 1958 y, desde aquel entonces, no ha faltado a ninguna edición del torneo. A lo largo de más de seis décadas, el analista ha sido testigo directo de la evolución del juego y de los hitos más relevantes de la selección argentina, incluyendo las consagraciones de 1978, 1986 y la más reciente en 2022. Tras haber alcanzado su 17º cobertura en Qatar, la noticia de su viaje para 2026 tomó fuerza a través de una campaña publicitaria que destaca su presencia como una pieza esencial de la liturgia mundialista para varias generaciones de futboleros.
El legado del "maestro" en los medios
La carrera de Macaya Márquez trasciende los límites de los mundiales, habiendo sido una figura central en ciclos emblemáticos como Fútbol de Primera y un colaborador constante en transmisiones de alcance nacional e internacional. Su capacidad para adaptarse a las distintas eras del periodismo, desde la radio tradicional hasta las plataformas digitales actuales, lo mantiene como una referencia vigente y respetada en el ámbito del análisis táctico y la publicación de libros especializados. A sus 91 años, el periodista ya se encuentra preparando las valijas para escribir un nuevo capítulo dorado en la historia del periodismo deportivo mundial.