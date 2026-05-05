La recaudación tributaria del primer cuatrimestre reflejó debilidad del consumo y señales de estancamiento económico

Aunque la mayor parte de esa retracción se explica por la baja de las importaciones, el comportamiento del componente local también quedó por debajo de la inflación, lo que refuerza la lectura de una demanda interna debilitada. En la misma línea, la recaudación por derechos de importación y tasa estadística cayó 16% en términos reales, otro indicador que refleja una economía en contracción.