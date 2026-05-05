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“No hay reducción de daño; la nicotina es cinco veces más adictiva que la cocaína y la heroína”

Ariela Tarcic, referente del programa antitabáquico del Siprosa, alertó que vapeadores y bolsitas de nicotina contienen sustancias tóxicas y generan alta dependencia. La decisión del Gobierno nacional.

Hace 9 Min

Resumen para apurados

  • Ariela Tarcic (Siprosa) advirtió sobre los riesgos de vapeadores y nicotina tras el fin de la prohibición nacional por su alta toxicidad y potencial adictivo en adolescentes.
  • Los productos contienen metales pesados y nicotina, siendo cinco veces más adictivos que la cocaína. Tucumán mantiene leyes restrictivas locales frente a la nueva apertura nacional.
  • Especialistas alertan sobre daños neurológicos y enfermedades como EVALI. Se prevé que la regulación no baje el consumo, siguiendo tendencias negativas de otros países.
Resumen generado con IA

El levantamiento de la prohibición nacional y la regulación de la venta de vapeadores, productos de tabaco calentado y bolsitas de nicotina encendió las alertas en el ámbito sanitario. Desde el sistema público de salud de Tucumán, la referente del programa provincial de lucha antitabáquica del Siprosa, Ariela Tarcic, advirtió en LA GACETA sobre los riesgos asociados a estos dispositivos, especialmente entre adolescentes.

“Hay un mensaje único: el vapeador, el cigarrillo electrónico, las bolsitas de nicotina o los productos calentados, al igual que el cigarrillo común, son nocivos para la salud. No son un método para dejar de fumar y no hay reducción de daño”.

La especialista remarcó que todos estos productos contienen nicotina, una sustancia altamente adictiva. “Es cinco veces más adictiva que la heroína y la cocaína”, sostuvo, y agregó que, además, incluyen componentes tóxicos como metales pesados, aldehídos, compuestos orgánicos volátiles y nitrosaminas, asociados a enfermedades respiratorias y cáncer.

Uno de los puntos que más preocupa es el avance de estos consumos en edades tempranas. “Nuestros adolescentes se inician con el vapeo y no con el cigarrillo común. Es una moda que los atraviesa”, explicó Tarcic. En ese sentido, alertó sobre los efectos en el desarrollo neurológico. “Está comprobado que producen alteraciones de la memoria, de la concentración y de la capacidad de aprendizaje, además de trastornos como ansiedad y depresión”.

Respecto de las bolsitas de nicotina (un producto menos conocido), detalló que se comercializan en kioscos, con presentaciones atractivas y saborizadas. “Se colocan en la mucosa bucal y cada bolsita equivale a casi 10 cigarrillos. Son sumamente adictivas”, indicó.

Sobre la decisión del Gobierno nacional, la referente señaló que aún es reciente, pero advirtió que la experiencia internacional no es alentadora. “En países europeos y en Estados Unidos, regular estos productos no disminuyó el consumo. Por el contrario, sabemos que están produciendo lesiones graves, incluso cuadros agudos como el EVALI, que puede llevar a una insuficiencia respiratoria”, explicó.

IMAGEN ILUSTRATIVA IMAGEN ILUSTRATIVA

En paralelo, destacó que en Tucumán continúa vigente una legislación más restrictiva que incluye estos dispositivos dentro de las prohibiciones. “Tenemos una ley provincial que es superadora y que extiende la prohibición al vapeo y productos derivados del tabaco”, señaló.

Finalmente, recordó que dejar de fumar es posible y que existen dispositivos gratuitos de asistencia en la provincia. “El sistema público cuenta con equipos multidisciplinarios y medicación gratuita. Es una patología compleja, pero se puede tratar”, concluyó.

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