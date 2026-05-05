“No hay reducción de daño; la nicotina es cinco veces más adictiva que la cocaína y la heroína”

Uno de los puntos que más preocupa es el avance de estos consumos en edades tempranas. “Nuestros adolescentes se inician con el vapeo y no con el cigarrillo común. Es una moda que los atraviesa”, explicó Tarcic. En ese sentido, alertó sobre los efectos en el desarrollo neurológico. “Está comprobado que producen alteraciones de la memoria, de la concentración y de la capacidad de aprendizaje, además de trastornos como ansiedad y depresión”.