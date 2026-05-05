“Vas a volver más fuerte”: el plantel de San Martín se unió para respaldar a Kevin López tras la lesión

Resumen para apurados
- El plantel de San Martín de Tucumán se unió hoy para respaldar a Kevin López tras confirmarse su rotura de ligamentos, buscando sostenerlo emocionalmente ante su grave lesión.
- Luego del diagnóstico médico, referentes como Salazar y Sand compartieron mensajes de aliento en redes sociales, resaltando la unidad del vestuario frente a este duro momento.
- La pérdida de López impacta en la estructura del equipo, pero el fuerte apoyo interno será determinante para su rehabilitación y para mantener la armonía grupal en el torneo.
La confirmación de la rotura del ligamento cruzado anterior de Kevin López no sólo impactó en la estructura futbolística de San Martín. También activó una respuesta inmediata en el plano humano: el vestuario salió a sostenerlo. En cuestión de horas, las redes sociales se poblaron de mensajes de apoyo de sus compañeros, que eligieron distintas formas, pero un mismo sentido, para acompañarlo en el inicio de una recuperación larga.
“Mucha fuerza @kevin.lopez.8”, expresó Víctor Salazar, en una historia donde combinó una imagen de festejo con un mensaje cargado de fe. “Hoy te toca pasar un momento duro, estoy seguro de que vas a salir adelante y volver más fuerte que nunca, tené fe, paciencia y confía en los tiempos de Dios”, añadió el lateral derecho, en una línea que mezcló contención emocional y convicción sobre el futuro.
El tono se repitió, con matices, en otras voces del plantel. “Fuerza kevinacho! Son obstáculos que hay que superar y siempre para adelante! Estamos con vos!”, escribió Darío Sand, apelando a la cercanía del apodo y a la idea de proceso. En la misma lógica, Nicolás Ferreyra fue directo. “Muchas fuerzas wacho!”, cerró el defensor con otra sentencia que marcó el pulso general: “Volverás más fuerte”.
También hubo mensajes que reforzaron la pertenencia colectiva. “Fuerzas hermano! Acá estamos, siempre”, publicó Lucas Diarte, mientras que Nahuel Gallardo profundizó esa línea. “Son obstáculos que nos pone la vida y no tengo dudas que la vas a sacar adelante, todos juntos te esperamos amigo”, escribió el ex River.
Respaldo interno y mensaje unificado
En paralelo, otros compañeros eligieron una narrativa más íntima pero igual de contundente. “Vamos wacho. Vas a volver más fuerte que nunca amigo”, señaló Luciano "Pupi" Ferreira, en un mensaje breve que sintetiza el clima interno.