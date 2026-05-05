“Vas a volver más fuerte”: el plantel de San Martín se unió para respaldar a Kevin López tras la lesión

La confirmación de la rotura del ligamento cruzado anterior de Kevin López no sólo impactó en la estructura futbolística de San Martín. También activó una respuesta inmediata en el plano humano: el vestuario salió a sostenerlo. En cuestión de horas, las redes sociales se poblaron de mensajes de apoyo de sus compañeros, que eligieron distintas formas, pero un mismo sentido, para acompañarlo en el inicio de una recuperación larga.