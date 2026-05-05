Volver al Trabajo en mayo 2026: montos, fechas de cobro y todo sobre el regreso del programa Social Complementario

Fecha de cobro del plan Volver al Trabajo en mayo 2026

A diferencia de las jubilaciones, pensiones y asignaciones que se pagan según el cronograma por terminación de DNI, el programa Volver al Trabajo se paga en general antes del quinto día hábil de cada mes. Este mes, el pago se acreditará el martes 5 de mayo, según lo informado por ANSeS.