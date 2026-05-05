Volver al Trabajo en mayo 2026: montos, fechas de cobro y todo sobre el regreso del programa Social Complementario

Resumen para apurados
- La Justicia Federal ordenó al Gobierno restituir en mayo de 2026 el programa Volver al Trabajo para 900.000 beneficiarios en Argentina tras un freno judicial a su eliminación.
- El juez González Charvay instruyó a Capital Humano a mantener los pagos de $78.000 ante el intento oficial de reemplazar el plan por un sistema de vouchers de capacitación laboral.
- La resolución rige hasta una sentencia definitiva, pausando la reforma del esquema de inserción laboral y asegurando el cobro de la asignación a través de ANSES el 5 de mayo.
En mayo, los más de 900 mil beneficiarios del programa Volver al Trabajo volverán a cobrar la asignación, luego de un fallo de la Justicia Federal que ordenó al Gobierno restituir los pagos.
La medida fue dictada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien instruyó al Ministerio de Capital Humano a reactivar la prestación.
La resolución obliga a la cartera que conduce Sandra Pettovello a mantener vigentes las transferencias económicas del programa, al menos hasta que haya una sentencia definitiva sobre su continuidad.
El programa había sido dado de baja por el Gobierno con la intención de reemplazarlo por un esquema de vouchers de capacitación laboral que, según Pettovello, permitiría acceder a una formación profesional con rápida salida laboral e inserción en el empleo registrado y formal.
Sin embargo, tras la decisión judicial, esa transición quedó en pausa y el Ministerio deberá continuar con el esquema anterior.
Fecha de cobro del plan Volver al Trabajo en mayo 2026
A diferencia de las jubilaciones, pensiones y asignaciones que se pagan según el cronograma por terminación de DNI, el programa Volver al Trabajo se paga en general antes del quinto día hábil de cada mes. Este mes, el pago se acreditará el martes 5 de mayo, según lo informado por ANSeS.
Volver al Trabajo: cuál es el monto de la asignación en mayo 2026
En cuanto a los montos, no se informaron modificaciones por lo que se mantendrá igual que los meses anteriores. En este sentido, los beneficiarios del programa Volver al Trabajo recibirán una asignación mensual fija y no remunerativa de $78.000.
Fecha de cobro del plan Volver al Trabajo en mayo 2026.Fecha de cobro del plan Volver al Trabajo en mayo 2026.
Paso a paso para consultar si cobrás Volver al Trabajo en mayo de 2026
Los beneficiarios pueden verificar el cobro del programa Volver al Trabajo, así como también el Acompañamiento Social a través de la aplicación Mi ANSeS o Mi Argentina. A continuación, el paso a paso:
Ingresar a Mi ANSeS o a la app Mi Argentina.
Escribir el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social cuando se solicite.
Ir a la sección “Mis cobros”.
Comprobar si en el listado figura la prestación "Volver al Trabajo" como activa. Allí también figurará la fecha de cobro.