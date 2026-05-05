Termina la garrafa social: es obligatorio inscribirse para acceder al subsidio nacional

Del mismo modo, cualquiera de los siguientes ítems impide el acceso a cualquiera de los subsidios focalizados a la energía. "a) Hogares cuyos integrantes posean al menos un automóvil con una antigüedad igual o menor a tres (3) años. Este criterio no se aplica en el caso de contar con un integrante del hogar titular de un Certificado Único de Discapacidad (CUD) emitido por autoridad competente; b) Hogares cuyos integrantes posean, en conjunto, tres (3) o más inmuebles; c) Hogares en los que al menos un integrante posea una (1) embarcación de lujo; d) Hogares en los que al menos un integrante posea una (1) aeronave; y e) Hogares en los que al menos un integrante posea Activos Societarios".