La petanca argentina crece y apunta al Mundial: cómo se prepara la selección

La selección argentina de petanca atraviesa un proceso de crecimiento sostenido en el plano internacional, en un deporte que todavía no cuenta con un calendario nacional formal, pero que ya logró resultados destacados a nivel continental y clasificación a instancias mundiales. Al frente del proyecto está José Giménez, entrenador del seleccionado nacional, quien en diálogo con LA GACETA analizó el presente del equipo, su preparación y los próximos desafíos deportivos.