Investigan la caída de una avioneta en el chaco salteño

La caída de una avioneta en un lejano paraje salteño volvió a generar preocupación en el NOA. Las autoridades sospechan que la nave habría transportado droga, ya que fue encontrada abandonada y sus ocupantes desaparecieron sin dejar rastro alguno.
El sábado a la madrugada, una avioneta con matrícula boliviana se precipitó en una finca ubicada a unos 40 kilómetros de Los Blancos, localidad que se encuentra en el Chaco salteño, muy cerca de la frontera con Formosa.
Los lugareños denunciaron el caso y dos vaqueanos informaron que habían visto escapar del lugar a dos hombres armados. Los uniformados, debido al estado de los caminos de la zona, recién pudieron confirmar la versión el sábado pasadas las 18. Los informes preliminares dan cuenta de que la nave no tenía drogas, que los ocupantes habían desaparecido y que en el sitio había huellas de camionetas.
Otros siniestros
En seis meses, ya se registraron tres siniestros de avionetas que supuestamente transportaban droga. El primero ocurrió en noviembre de 2025 en un campo de Rosario de la Frontera, donde se secuestraron más de 360 kilos de cocaína. En marzo hubo otro caso en la localidad de San José de Boquerón, una zona cercana a la triple frontera entre Salta, Tucumán y Santiago del Estero. La nave era piloteada por un habitante de la localidad de Joaquín V. González que, según dijo, debió realizar un aterrizaje de emergencia por fallas mecánicas. Ahora se registró este caso.
En los dos últimos accidentes, las autoridades iniciaron investigaciones para determinar si eran vuelos declarados y qué transportaban. Los percances ocurrieron cuando en el NOA se habla sobre la falta de efectividad del sistema de radarización que busca controlar los cielos.