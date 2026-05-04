Turf: Cima Himalaya reapacerá en un especial de alto vuelo

Resumen para apurados
- La tordilla Cima Himalaya reaparecerá este domingo tras una lesión en el especial Manuel Coronel (1.400m) en el Hipódromo de Tucumán, ante destacados mediofondistas locales.
- Tras meses inactiva por lesión, la yegua enfrentará a siete rivales de peso. Su última carrera fue en octubre y su último triunfo en junio, en una jornada de 11 competencias.
- El regreso de una de las mejores mediofondistas eleva el nivel técnico de la actividad en la región y genera grandes expectativas entre los aficionados al turf tucumano.
Los mediofondistas serán la principal atracción en el especial “Manuel Coronel”, la carrera principal de la jornada turfística que se llevará a cabo el domingo en el hipódromo tucumano.
En el cotejo de 1.400 metros se producirá la reaparición de la tordilla Cima Himalaya, que no compite desde el 5 de octubre del año pasado, cuando terminó tercera a 3 1/2 cuerpos de Hympresionante en el especial “San Miguel”. Antes, la hija de Winning Prize había culminado sexta a 9 1/4 cuerpos de Suffok, en el Gran Premio “Batalla de Tucumán”, enfrentado a los mejores caballos de la región. Su último triunfo lo consiguió el 8 de junio del año pasado, cuando superó por 2 1/2 largos a Río Southern, dejando tercero a Golden Warrior, en 1’31”2/5 para los 1.500 metros del especial “Víctor Hugo Antunez”.
Full Nolan, Il Felino, Mr. Aidan, Rumor de Fuego, Show Goes On, Step to Glory y Twitch Hurricane serán los rivales de la tordilla.
Los anotados en los otros cotejos son:
1.200 metros: Cool Roman, Mar Argentino, Nurburgring, Puerto Pireo, Saint Nich, Sicinius y Summanus.
1.300 metros: Casi Feliz, Centella Big Prize, Chica de Blanco, Home Treasure, Señor Sky, Supremo Prize, Talento al Cielo, Talento Embrujado, Verdant y Waterlight.
1.200 metros: Fumikomi, Goloso Ken, Joy Capaz, Malandrín, Mundo Daniel, Muro Atlántico, Murtaajil, Pride Candy, Storm Force, Tailgate, Tandileña y Tiro Perfecto.
1.300 metros: Domna, Dubai Appeal, Figurin, Galana in Love, Hermano del Alma, Isla de las Rosas, Luxurious Life, Madero al Compás, Prince Pop, Sixties Kalath y Wind Vision.
1.300 metros: Candy Gato, Fugitive Boone, Glorioso Ireneo, Radio Waves, Río Babel, Seguila a Full y Smoking Black.
1.300 metros: Don Piper, Elegilo a Él, French Lover, Mayall, Montesquieu, Omate y Soy Nicholas.
1.500 metros: Arashi, Balmar, El Alberto, Evros Tama, Muñeca Texana, Piu Rimout y Seeking Money.
800 metros: Anhelo Cumplido, Envidiado Time, La Adri, Latidos, Lay Joy, Long Way Down, Manisale, Pneurus, Purple King, Rexquisita y Welcome Cima.
800 metros: Acuciante, Alaska Real, Albert Hall, Aplaudime, Con Todo Respeto, Ebony and Ivory, Galerindo, Giulie is a Bomb, Grand Plus, Grand Silverio, Long Nello, Lord of Moyvore, Raywood, Rivendel y Te Acompaño.
800 metros: Apostólico Frank, Candy Diferente, Caraxes, Dialecto, Divino Tesoro, El Maipuense, Fulgente, Guajiru, Isla Bonita, Lapillus, Last Ready, Miel Escondida, Muy Confiable, Roman Cali, The Best Warrior, Valid Sam y Vondel Park.