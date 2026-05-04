Turf: Cima Himalaya reapacerá en un especial de alto vuelo

En el cotejo de 1.400 metros se producirá la reaparición de la tordilla Cima Himalaya, que no compite desde el 5 de octubre del año pasado, cuando terminó tercera a 3 1/2 cuerpos de Hympresionante en el especial “San Miguel”. Antes, la hija de Winning Prize había culminado sexta a 9 1/4 cuerpos de Suffok, en el Gran Premio “Batalla de Tucumán”, enfrentado a los mejores caballos de la región. Su último triunfo lo consiguió el 8 de junio del año pasado, cuando superó por 2 1/2 largos a Río Southern, dejando tercero a Golden Warrior, en 1’31”2/5 para los 1.500 metros del especial “Víctor Hugo Antunez”.