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Turf: Cima Himalaya reapacerá en un especial de alto vuelo

Tras varios meses fuera de las pistas debido a una lesión, la tordilla será protagonista en el especial “Manuel Coronel”, que reunirá a destacados ejemplares. La jornada del domingo tendrá 11 carreras.

LISTA PARA VOLVER A ESCENA. La tordilla Cima Himalaya será una de las protagonistas de la prueba de 1.400 metros. LISTA PARA VOLVER A ESCENA. La tordilla Cima Himalaya será una de las protagonistas de la prueba de 1.400 metros.
Por Carlos Chirino Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La tordilla Cima Himalaya reaparecerá este domingo tras una lesión en el especial Manuel Coronel (1.400m) en el Hipódromo de Tucumán, ante destacados mediofondistas locales.
  • Tras meses inactiva por lesión, la yegua enfrentará a siete rivales de peso. Su última carrera fue en octubre y su último triunfo en junio, en una jornada de 11 competencias.
  • El regreso de una de las mejores mediofondistas eleva el nivel técnico de la actividad en la región y genera grandes expectativas entre los aficionados al turf tucumano.
Resumen generado con IA

Los mediofondistas serán la principal atracción en el especial “Manuel Coronel”, la carrera principal de la jornada turfística que se llevará a cabo el domingo en el hipódromo tucumano.

En el cotejo de 1.400 metros se producirá la reaparición de la tordilla Cima Himalaya, que no compite desde el 5 de octubre del año pasado, cuando terminó tercera a 3 1/2 cuerpos de Hympresionante en el especial “San Miguel”. Antes, la hija de Winning Prize había culminado sexta a 9 1/4 cuerpos de Suffok, en el Gran Premio “Batalla de Tucumán”, enfrentado a los mejores caballos de la región. Su último triunfo lo consiguió el 8 de junio del año pasado, cuando superó por 2 1/2 largos a Río Southern, dejando tercero a Golden Warrior, en 1’31”2/5 para los 1.500 metros del especial “Víctor Hugo Antunez”.

Full Nolan, Il Felino, Mr. Aidan, Rumor de Fuego, Show Goes On, Step to Glory y Twitch Hurricane serán los rivales de la tordilla.

Los anotados en los otros cotejos son:

1.200 metros: Cool Roman, Mar Argentino, Nurburgring, Puerto Pireo, Saint Nich, Sicinius y Summanus.

1.300 metros: Casi Feliz, Centella Big Prize, Chica de Blanco, Home Treasure, Señor Sky, Supremo Prize, Talento al Cielo, Talento Embrujado, Verdant y Waterlight.

1.200 metros: Fumikomi, Goloso Ken, Joy Capaz, Malandrín, Mundo Daniel, Muro Atlántico, Murtaajil, Pride Candy, Storm Force, Tailgate, Tandileña y Tiro Perfecto.

1.300 metros: Domna, Dubai Appeal, Figurin, Galana in Love, Hermano del Alma, Isla de las Rosas, Luxurious Life, Madero al Compás, Prince Pop, Sixties Kalath y Wind Vision.

1.300 metros: Candy Gato, Fugitive Boone, Glorioso Ireneo, Radio Waves, Río Babel, Seguila a Full y Smoking Black.

1.300 metros: Don Piper, Elegilo a Él, French Lover, Mayall, Montesquieu, Omate y Soy Nicholas.

1.500 metros: Arashi, Balmar, El Alberto, Evros Tama, Muñeca Texana, Piu Rimout y Seeking Money.

800 metros: Anhelo Cumplido, Envidiado Time, La Adri, Latidos, Lay Joy, Long Way Down, Manisale, Pneurus, Purple King, Rexquisita y Welcome Cima.

800 metros: Acuciante, Alaska Real, Albert Hall, Aplaudime, Con Todo Respeto, Ebony and Ivory, Galerindo, Giulie is a Bomb, Grand Plus, Grand Silverio, Long Nello, Lord of Moyvore, Raywood, Rivendel y Te Acompaño.

800 metros: Apostólico Frank, Candy Diferente, Caraxes, Dialecto, Divino Tesoro, El Maipuense, Fulgente, Guajiru, Isla Bonita, Lapillus, Last Ready, Miel Escondida, Muy Confiable, Roman Cali, The Best Warrior, Valid Sam y Vondel Park.

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