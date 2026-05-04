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Tres formas de reutilizar la yerba mate usada

Conocé distintos usos caseros para aprovechar este residuo cotidiano y convertirlo en un aliado útil dentro del hogar.

Tres formas de reutilizar la yerba mate usada
Hace 27 Min

Resumen para apurados

  • Usuarios en Argentina pueden reutilizar la yerba mate usada en el hogar para reducir residuos, aprovechando sus propiedades orgánicas y abrasivas tras el consumo cotidiano.
  • El proceso requiere secar bien el residuo para evitar hongos. Se emplea como abono para plantas, absorbente de olores en heladeras o limpiador abrasivo suave para vajilla.
  • Esta práctica fomenta la economía circular y el consumo responsable. Su implementación simple transforma un desecho masivo en un recurso útil para la sustentabilidad hogareña.
Resumen generado con IA

El mate es una de las bebidas más tradicionales de la Argentina y es elegida por millones de personas todos los días. Sin embargo, luego de tomarlo, la gran mayoría tira la yerba a la basura, sin saber que este residuo puede ser muy útil para resolver distintas tareas dentro del hogar.

La yerba puede reutilizarse porque conserva materia orgánica y tiene una textura granulada, lo que la vuelve útil para distintas tareas del hogar. Según el tratamiento que reciba después de usarla, puede servir para absorber olores, aportar nutrientes a la tierra o ayudar en la limpieza.

Cómo reutilizar la yerba usada en casa

En ese sentido, hay 3 maneras prácticas de reutilizar la yerba mate en casa:

Cuidar las plantas: se puede mezclar en pequeñas cantidades con la tierra para aportar materia orgánica y mejorar el sustrato.

Absorber malos olores: si está bien seca, puede colocarse en un recipiente abierto dentro de la heladera, cerca del tacho de basura o en espacios cerrados.

Limpiar ollas y superficies: su textura granulada puede funcionar como un abrasivo suave para ayudar a remover restos pegados.

Si bien son usos muy simples y útiles, es fundamental no usar la yerba cuando todavía esta húmeda. De lo contrario, puede generar mal olor o favorecer la aparición de hongos y bacterias. Por eso, conviene escurrirla bien y dejarla secar antes de usarla.

Qué tener en cuenta antes de reutilizar la yerba usada

Antes de reutilizarla, conviene tener en cuenta estos puntos:

Secarla bien: esto evita malos olores, humedad excesiva y la aparición de hongos.

Usarla en pequeñas cantidades: especialmente en plantas, para no saturar la tierra.

Cambiarla con frecuencia: si se usa para absorber olores, no conviene dejarla muchos días en el mismo lugar.

Además, en superficies cerradas no conviene aplicarla en exceso. Al igual que sucede con otros residuos orgánicos, es recomendable usarla de manera moderada y renovarla regularmente.

Por estos motivos, antes de tirar la yerba usada conviene pensarlo dos veces. Este residuo, que casi siempre termina en la basura, puede convertirse en un aliado ideal para solucionar problemas cotidianos del hogar.

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