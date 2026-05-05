El significado de haber jurado la Constitución Nacional para los adolescentes tucumanos

Cada alumno del tercer año de la secundaria recibió un diploma con su nombre que rezaba: “felicitaciones por haber prometido lealtad a la Constitución Nacional, afirmando su compromiso con los valores democráticos, la justicia y el respeto por los derechos y deberes ciudadanos”.
Algunos lo recibieron en su escuela y otros, en el acto oficial que se realizó ayer en la Escuela Emilio Castelar (Muñecas al 2.500), con la participación de las principales autoridades del Ministerio de Educación.
“Vivir en democracia es vivir tranquilo. Que salgas a la calle y vayas a la escuela contento, que en todos lados te escuchen, te traten bien y no te insulten con malas palabras. Por eso está bueno vivir en democracia, pero también en una sociedad con más respeto”, opina Milagros, feliz con su diploma en la mano. “Para mí, hacer la promesa de lealtad a la Constitución significó decir que queremos que las leyes sigan funcionando para que podamos vivir mejor”, agrega su compañera Jazmín Corbalán.
“Yo creo que si no hubiera democracia en este país nos estaríamos matando unos a los otros, nadie tendría ningún derecho a nada”, reflexiona Zoe.
La ministra de Educación, Susana Montaldo tomó juramento de lealtad a la Constitución Nacional a 52 alumnos de tercer año. La Ley 27.505 exige que este acto se realice en todas las escuelas del país, el primer día hábil siguiente al 1 de mayo, Día de la Constitución Nacional, con el objetivo de fomentar valores democráticos, cívicos y constitucionales. “Además de tener un comportamiento ético, también hay que valorar el respeto en el trato cotidiano. Si queremos que nuestra democracia crezca sana, necesitamos que todos los ciudadanos del país podamos tratarnos con respeto. Eso es lo que le transmitimos a los chicos”, concluyó.
Feria del Libro: Zelaya de Nader presenta “Don Bosco”
La escritora Honoria Zelaya de Nader presentará esta tarde, en la Feria Internacional del Libro que se desarrolla en la Capital Federal, “Don Bosco, apóstol de la animación a la lectura”, en un acto a las 18.40 con la participación de la ministra de Educación, Susana Montaldo. La actividad se realizará en el stand del Pabellón Ocre, que Tucumán comparte con otras provincias.