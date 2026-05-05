El significado de haber jurado la Constitución Nacional para los adolescentes tucumanos

La ministra de Educación, Susana Montaldo tomó juramento de lealtad a la Constitución Nacional a 52 alumnos de tercer año. La Ley 27.505 exige que este acto se realice en todas las escuelas del país, el primer día hábil siguiente al 1 de mayo, Día de la Constitución Nacional, con el objetivo de fomentar valores democráticos, cívicos y constitucionales. “Además de tener un comportamiento ético, también hay que valorar el respeto en el trato cotidiano. Si queremos que nuestra democracia crezca sana, necesitamos que todos los ciudadanos del país podamos tratarnos con respeto. Eso es lo que le transmitimos a los chicos”, concluyó.