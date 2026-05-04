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Jornada en el hotel Catalina’s Park: un día dedicado a la prevención del acoso escolar

Las jornadas “Escuelas que cuidan: convivencia y prevención del acoso escolar” arrancarán en el hotel Catalina’s Park. La promesa a la constitución.

Jornada en el hotel Catalina’s Park: un día dedicado a la prevención del acoso escolar
04 Mayo 2026

Dos propuestas educativas resaltan para este lunes en la provincia. Las dos pondrán el foco tanto en la formación ciudadana como en la convivencia escolar, en un contexto atravesado por nuevos desafíos dentro y fuera de las aulas.

Por un lado, a las 9 se llevará a cabo la tradicional promesa de Lealtad a la Constitución Nacional en la Escuela Secundaria Emilio Castelar, ubicada en Muñecas al 2.500. La actividad, que forma parte del calendario escolar en todo el país, está destinada a estudiantes de 3er año y tiene como objetivo fortalecer el compromiso con los valores democráticos, el respeto por las leyes y la vida en comunidad.

La promesa fue instituida a partir de la sanción de la Ley Nacional de Educación en 2006, como una instancia simbólica de formación ciudadana. Cada año, miles de alumnos de escuelas secundarias argentinas participan de este acto que busca acercar la Constitución Nacional a los jóvenes y promover una reflexión sobre sus derechos y responsabilidades como ciudadanos.

Capacitación docente

En paralelo, a partir de las 11, se realizará el acto de apertura de las jornadas “Escuelas que cuidan: convivencia y prevención del acoso escolar”, en el hotel Catalinas Park, ubicado en avenida Soldati 380. Se trata de una iniciativa orientada a la capacitación docente frente a problemáticas cada vez más presentes en el ámbito educativo, como el bullying, el ciberbullying y otras formas de violencia entre pares.

Escuelas que cuidan: docentes se capacitan para prevenir el acoso escolar

Escuelas que cuidan: docentes se capacitan para prevenir el acoso escolar

Las jornadas contarán con la participación de 420 docentes y especialistas, y ofrecerán herramientas para la detección temprana, la intervención y la construcción de entornos escolares más saludables. En este marco, se prevé la presencia de profesionales de la Facultad de Psicología, así como de referentes con experiencia directa en el abordaje de estas situaciones.

Entre ellas, se destaca la participación de la licenciada Marcela Juárez, integrante del Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario (GPI), quien ha intervenido en los últimos casos de acoso escolar registrados en la provincia. También estará Agustina Cosentini, representante de la Fundación ABA, organización que trabaja específicamente en temas de convivencia escolar.

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