Jornada en el hotel Catalina’s Park: un día dedicado a la prevención del acoso escolar

Por un lado, a las 9 se llevará a cabo la tradicional promesa de Lealtad a la Constitución Nacional en la Escuela Secundaria Emilio Castelar, ubicada en Muñecas al 2.500. La actividad, que forma parte del calendario escolar en todo el país, está destinada a estudiantes de 3er año y tiene como objetivo fortalecer el compromiso con los valores democráticos, el respeto por las leyes y la vida en comunidad.