Proyectan un filme de Adolfo Aristarain

El reciente fallecimiento del director argentino Adolfo Aristarain invitó a revisar su producción cinmatográfica.
En ese universo, indiscutiblemente uno de los puntos más altos fue “Un lugar en el mundo”, una realización filmada en San Luis, que sedujo por su fuerza y su ternura, con personajes entrañables interpretados por Federico Luppi, Cecilia Roth, Leonor Benedetto y José Sacristán (con Rodolfo Ranni y Hugo Arana en personajes secundarios), que reunían el pasado, el exilio y el futuro. Estrenada en 1992, el guión comienza con el regreso de Ernesto al pueblo donde pasó varios años de su infancia, Santa Rosa del Conlara, iniciando la historia propiamente dicha con un flash back que durará casi toda la película.
La producción ganó la Concha de Oro en el festival de San Sebastián y fue nominada por Uruguay para el Oscar como mejor película de habla no inglesa (como se denominaba entonces a la mejor película internacional). Por la Argentina fue seleccionada “El lado oscuro del corazón”, de Eliseo Subiela, ya que el filme de Aristarain fue objetado por el sindicato de trabajadores del cine por un conflicto gremial. Quedó entre los cinco finalistas, pero fue retirado de la competencia.
Zap Cine eligió esta película para homenajearlo esta noche, desde las 20, en una proyección con entrada libre y gratuita en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575).