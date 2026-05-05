Proyectan un filme de Adolfo Aristarain

En ese universo, indiscutiblemente uno de los puntos más altos fue “Un lugar en el mundo”, una realización filmada en San Luis, que sedujo por su fuerza y su ternura, con personajes entrañables interpretados por Federico Luppi, Cecilia Roth, Leonor Benedetto y José Sacristán (con Rodolfo Ranni y Hugo Arana en personajes secundarios), que reunían el pasado, el exilio y el futuro. Estrenada en 1992, el guión comienza con el regreso de Ernesto al pueblo donde pasó varios años de su infancia, Santa Rosa del Conlara, iniciando la historia propiamente dicha con un flash back que durará casi toda la película.