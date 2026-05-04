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Tragedia en Brasil: una avioneta se estrelló contra un edificio y dejó dos muertos

El accidente ocurrió en Belo Horizonte, minutos después del despegue. El piloto había reportado fallas técnicas. Tres ocupantes fueron rescatados con heridas graves.

Tragedia en Brasil: una avioneta se estrelló contra un edificio y dejó dos muertos
Hace 28 Min

Resumen para apurados

  • Una avioneta se estrelló contra un edificio en Belo Horizonte, Brasil, poco después de despegar, dejando dos muertos y tres heridos graves por aparentes fallas técnicas reportadas.
  • El impacto ocurrió en el área de escaleras del edificio, evitando víctimas entre los residentes. El piloto alcanzó a alertar a la torre de control sobre problemas en la aeronave.
  • Organismos de seguridad aérea investigan las causas del siniestro, evaluando fallas mecánicas o humanas. Equipos de rescate trabajan para garantizar la estabilidad de la estructura.
Resumen generado con IA

Una avioneta se estrelló contra un edificio residencial en el barrio Silveira, en la ciudad brasileña de Belo Horizonte, y dejó un saldo de al menos dos personas muertas y tres heridas de gravedad.

La aeronave había despegado minutos antes desde el aeropuerto de Pampulha. De acuerdo con la información brindada por las autoridades, el piloto reportó problemas técnicos poco después de iniciar el vuelo y alcanzó a alertar sobre las dificultades que enfrentaba.

El impacto se produjo entre el tercer y el cuarto piso del edificio, en la zona de la caja de escaleras. Ese punto de choque fue determinante para evitar consecuencias aún más graves, ya que los departamentos estaban ocupados y el avión no colisionó directamente contra las viviendas.

Como resultado del accidente, el piloto y uno de los pasajeros murieron en el acto. En tanto, los otros tres ocupantes de la avioneta fueron rescatados con heridas severas y trasladados de urgencia a centros de salud de la zona.

En el lugar trabajaron bomberos, equipos médicos y fuerzas de seguridad, que desplegaron un amplio operativo para controlar focos de incendio, asistir a los sobrevivientes y garantizar la estabilidad de la estructura del edificio afectado.

La investigación quedó a cargo de organismos especializados en seguridad aérea, que buscarán determinar las causas del siniestro. Entre las hipótesis que se analizan figuran posibles fallas mecánicas, condiciones climáticas adversas o errores humanos.

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