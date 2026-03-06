Secciones
El derrumbe de un hogar de ancianos deja ocho muertos en Brasil
RIO DE JANEIRO, Brasil.- Ocho personas murieron cuando una residencia de ancianos se derrumbó en la ciudad de Belo Horizonte, en el sureste de Brasil, mientras los bomberos trabajan en la búsqueda entre los escombros de cuatro desaparecidos.

En el momento del colapso, ocurrido en la madrugada, 29 personas se encontraban en el edificio de cuatro pisos, que también alojaba algunas viviendas y una clínica estética, según el Cuerpo de Bomberos de Minas Gerais, cuya capital es Belo Horizonte.

Los bomberos informaron que seguían las búsquedas de las cuatro víctimas que estarían sepultadas entre los restos de la estructura, una montaña de trozos de paredes, vigas de hierro y tierra.

Imágenes divulgadas por el organismo muestran una edificación completamente derrumbada y decenas de efectivos sacando a una persona con vida en una camilla, mientras vecinos aplauden.

Hasta el momento, los bomberos lograron rescatar con vida a ocho personas, que fueron trasladadas a hospitales de la zona.

Nueve personas lograron salir más temprano tras el derrumbe con ayuda de vecinos, entre ellas dos cuidadores y siete ancianos que estaban en un área no afectada directamente.

Las causas del colapso están siendo investigadas. El portavoz de los bomberos, Henrique Barcellos, señaló a periodistas en el lugar que el edificio tenía todos los permisos en regla.

Más de 40 bomberos, con apoyo de perros, trabajaban en las labores de rescate, entre ellos equipos que venían del operativo en Juiz de Fora, en el mismo estado, y donde deslizamientos por lluvias torrenciales dejaron la semana pasada 65 muertos en la ciudad.

Entre los rescatados con vida figura un niño de dos años, sacado consciente y con signos vitales estables, informaron los bomberos.

