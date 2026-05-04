¿Qué finales del fútbol argentino se jugaron en el Kempes?

La primera escena se escribió el 2 de junio de 2019. En ese entonces, el Kempes fue testigo de uno de los golpes más grandes del fútbol argentino moderno. Tigre, dirigido por Néstor Gorosito, venció 2-0 a Boca Juniors y se consagró campeón de la Superliga. No fue un título más: fue el primero en la historia del club en la máxima categoría. Una tarde inolvidable para Victoria, que encontró en Córdoba el escenario perfecto para su hazaña.