Toque de queda en Guayaquil: alerta en Boca antes de enfrentar a Barcelona de Ecuador

El duelo entre Boca y Barcelona está programado para las 19:00 (hora local) y se estima que concluya cerca de las 21:00. En principio, no habría interferencias directas con el toque de queda. Sin embargo, el margen es acotado. En este tipo de eventos, es habitual que los hinchas permanezcan en el estadio durante varios minutos tras el pitazo final, ya sea por cuestiones de seguridad o por la propia dinámica de salida.