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Toque de queda en Guayaquil: alerta en Boca antes de enfrentar a Barcelona de Ecuador

El gobierno de Daniel Noboa dispuso restricciones nocturnas en varias provincias de Ecuador, incluida Guayas, donde se jugará el partido por la Copa Libertadores. Preocupación por la logística de los hinchas y el operativo de seguridad.

Guayas es una de las nueve provincias incluidas dentro de la disposición del gobierno ecuatoriano. Guayas es una de las nueve provincias incluidas dentro de la disposición del gobierno ecuatoriano.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Boca Juniors está en alerta por el toque de queda en Guayaquil, Ecuador, dispuesto por el gobierno local previo al partido contra Barcelona por la Copa Libertadores.
  • La medida de Daniel Noboa rige de 23:00 a 05:00 para combatir el crimen. Aunque el partido termina a las 21:00, preocupa la logística de salida de los hinchas y el operativo.
  • El clima de tensión en Ecuador obliga a extremar precauciones logísticas. Este escenario marca un desafío de seguridad que excede lo deportivo para los clubes y simpatizantes.
Resumen generado con IA

El contexto excede lo futbolístico y obliga a mirar el mapa con atención. La situación de seguridad en Ecuador encendió una luz de alerta en Boca en la previa de su compromiso ante Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores. El motivo: la implementación de un toque de queda nocturno en varias regiones del país, incluida la provincia de Guayas, cuya capital será escenario del partido.

La medida fue dispuesta por el gobierno de Daniel Noboa en el marco de un plan para combatir el crimen organizado. En concreto, prohíbe la libre circulación entre las 23 y las 5, y se mantendrá vigente, al menos, hasta el 18 de mayo. Aunque el horario del encuentro no se superpone con la restricción, el operativo genera inquietud en torno a lo que pueda suceder una vez finalizado el partido.

El duelo entre Boca y Barcelona está programado para las 19:00 (hora local) y se estima que concluya cerca de las 21:00. En principio, no habría interferencias directas con el toque de queda. Sin embargo, el margen es acotado. En este tipo de eventos, es habitual que los hinchas permanezcan en el estadio durante varios minutos tras el pitazo final, ya sea por cuestiones de seguridad o por la propia dinámica de salida.

Ahí aparece el principal foco de atención: la logística posterior. Los simpatizantes argentinos que viajen a Guayaquil deberán organizar un regreso ágil a sus hospedajes para evitar complicaciones. La recomendación, implícita, es clara: minimizar tiempos y traslados innecesarios en una ciudad que, por estas horas, atraviesa un clima de tensión.

Desde el club, por ahora, no hubo declaraciones oficiales. Puertas adentro, la delegación mantiene la expectativa de que todo se desarrolle con normalidad, en línea con una jornada típica de Copa Libertadores. Confían en que el operativo de seguridad local garantice los desplazamientos tanto del plantel como de los hinchas.

Más allá de eso, el contexto obliga a extremar precauciones. Porque esta vez, el desafío no solo pasa por lo que ocurra dentro de la cancha, sino también por todo lo que rodea a un partido que, en otro escenario, sería simplemente una parada exigente en la fase de grupos. En Guayaquil, hoy, el fútbol convive con una realidad más compleja.

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