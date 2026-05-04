Julián Álvarez, entre algodones y bajo la lupa de Simeone para la gran definición en Londres

El origen de la preocupación está en el partido de ida, donde Álvarez sufrió un golpe que lo dejó condicionado. Desde entonces, su evolución es seguida día a día por el cuerpo técnico y médico del equipo español. No hay certezas, pero sí señales: el atacante hizo algunos movimientos el domingo y tenía previsto volver a entrenarse con mayor intensidad el lunes. Todo, con un objetivo claro: evaluar si está en condiciones de competir al máximo nivel en el partido más importante de la temporada.