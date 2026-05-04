Julián Álvarez, entre algodones y bajo la lupa de Simeone para la gran definición en Londres
El delantero argentino llega con molestias tras el golpe sufrido en la ida ante el Arsenal y su presencia en la revancha de semifinales de la Champions League se definirá a último momento. Diego Simeone mantiene la fe intacta de cara al duelo decisivo.
Resumen para apurados
- Julián Álvarez es duda para la vuelta de semifinales de Champions contra Arsenal en Londres tras sufrir un golpe. Simeone definirá su presencia horas antes del partido decisivo.
- El atacante arrastra molestias desde el empate 1-1 en la ida. Aunque realizó trabajos de intensidad, su inclusión depende de la evolución física y la tolerancia al dolor el martes.
- Simeone valora el conocimiento de Álvarez sobre el fútbol inglés para romper la paridad. Su participación es vital en el esquema ofensivo para buscar la clasificación a la final.
El reloj corre y la incertidumbre crece. En la previa de la revancha de semifinales de la Champions, todas las miradas en el Atlético de Madrid apuntan a un nombre propio: Julián Álvarez. El delantero argentino no llega en plenitud física al choque decisivo en Londres frente al Arsenal, pero tampoco está descartado. Se mueve en esa zona gris que en el fútbol se resume con una frase tan habitual como inquietante: “entre algodones”.
El origen de la preocupación está en el partido de ida, donde Álvarez sufrió un golpe que lo dejó condicionado. Desde entonces, su evolución es seguida día a día por el cuerpo técnico y médico del equipo español. No hay certezas, pero sí señales: el atacante hizo algunos movimientos el domingo y tenía previsto volver a entrenarse con mayor intensidad el lunes. Todo, con un objetivo claro: evaluar si está en condiciones de competir al máximo nivel en el partido más importante de la temporada.
En ese escenario, la voz más esperada fue la de Diego Simeone. Fiel a su estilo, el entrenador argentino no dio definiciones tajantes, pero dejó pistas. Confirmó que la decisión sobre la presencia de Álvarez se tomará mañana, horas antes del encuentro. Es decir, será una determinación de último momento, atada a sensaciones físicas, respuestas en los entrenamientos y, sobre todo, a la tolerancia al dolor.
Más allá de lo médico, el “Cholo” dejó en claro el peso específico que tiene el ex delantero de River en este tipo de partidos. “Conoce la liga inglesa bien”, deslizó, en una frase que no es menor. Álvarez no solo aporta movilidad, presión y gol: también experiencia reciente en escenarios de alta exigencia en Inglaterra, un detalle que puede inclinar la balanza en una serie tan cerrada.
Porque el contexto no admite errores. El 1-1 en la ida dejó la eliminatoria completamente abierta y obliga al Atlético a competir con precisión quirúrgica en Londres. Simeone lo sabe y, por eso, más allá de las dudas físicas de su delantero, se mostró convencido del plan. Habló de “mucha fe” y de la claridad sobre lo que el equipo debe hacer para meterse en la final.
En ese rompecabezas, la presencia de Álvarez puede ser determinante. No solo por lo que genera con la pelota, sino por lo que representa en la estructura ofensiva del equipo. Su capacidad para presionar alto, moverse entre líneas y atacar los espacios es una de las principales armas del Atlético para lastimar a un rival que ya mostró su jerarquía en la ida.
La incógnita, entonces, se sostendrá hasta último momento. Julián Álvarez está, pero no del todo. Quiere jugar, el técnico lo necesita y el equipo lo espera. Londres dictará sentencia. Y ahí, en esa noche decisiva, se sabrá si el argentino puede dejar atrás el dolor y transformarse, una vez más, en protagonista de una historia grande.