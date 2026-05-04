Escándalo en el fútbol infantil: denuncian a un árbitro de AFA por discriminar a un niño de 11 años en Concordia

De acuerdo con el relato de la familia, el incidente se produjo en pleno desarrollo del juego, cuando Córdoba habría lanzado frases ofensivas como “dale, dale gordo, corre” y “dale, ahí está la pelota” en un tono marcadamente sarcástico. A pesar de su corta edad, Fabricio decidió enfrentar la situación en el campo de juego y le manifestó al juez que no le gustaba lo que le estaba diciendo, argumentando que él no le había faltado el respeto ni como árbitro ni como persona. Pese a esta respuesta madura, el niño quedó con un sentimiento de impotencia que se transformó en un mar de lágrimas al encontrarse con su padre al costado de la cancha una vez finalizado el compromiso.