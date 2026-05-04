Escándalo en el fútbol infantil: denuncian a un árbitro de AFA por discriminar a un niño de 11 años en Concordia
El padre del pequeño Fabricio hizo pública la agresión verbal sufrida durante un encuentro en Entre Ríos, donde el juez Guido Córdoba lo habría tildado de "gordo" de forma despectiva. El menor, angustiado por la situación, manifestó ante su familia sus intenciones de abandonar el fútbol.
Resumen para apurados
- Nicolás García denunció al árbitro de AFA Guido Córdoba por discriminar a su hijo de 11 años durante un partido en Concordia, Entre Ríos, tras llamarlo 'gordo' despectivamente.
- El incidente ocurrió en la cancha de El Olimpo, donde el juez habría usado frases sarcásticas sobre el físico del menor. La familia solicitó la intervención de la liga local.
- El caso expone el daño emocional en el fútbol formativo y el riesgo de abandono del deporte. Se espera una sanción que siente precedentes sobre la conducta de las autoridades.
Un grave episodio de discriminación en el fútbol formativo de Entre Ríos ha generado una fuerte indignación tras la denuncia pública realizada por Nicolás García, el padre de un niño de 11 años. Según el testimonio compartido en redes sociales, el árbitro Guido Córdoba, quien cuenta con trayectoria en el arbitraje profesional y designaciones como asistente en la Primera Nacional por parte de la AFA, habría agredido verbalmente al pequeño Fabricio durante un encuentro disputado en la cancha de El Olimpo, en la ciudad de Concordia. La situación salió a la luz cuando el padre del menor relató la profunda angustia y la crisis de llanto con la que su hijo finalizó el partido tras recibir comentarios sarcásticos sobre su condición física.
Agresión verbal y respuesta del menor
De acuerdo con el relato de la familia, el incidente se produjo en pleno desarrollo del juego, cuando Córdoba habría lanzado frases ofensivas como “dale, dale gordo, corre” y “dale, ahí está la pelota” en un tono marcadamente sarcástico. A pesar de su corta edad, Fabricio decidió enfrentar la situación en el campo de juego y le manifestó al juez que no le gustaba lo que le estaba diciendo, argumentando que él no le había faltado el respeto ni como árbitro ni como persona. Pese a esta respuesta madura, el niño quedó con un sentimiento de impotencia que se transformó en un mar de lágrimas al encontrarse con su padre al costado de la cancha una vez finalizado el compromiso.
El pedido de las autoridades y el riesgo de abandono
La familia García ha solicitado formalmente que tanto la Liga Concordiense de Fútbol como el Club Social y Deportivo La Bianca tomen conocimiento del caso para iniciar las investigaciones correspondientes y adoptar medidas preventivas. El reclamo no solo busca una sanción para el árbitro involucrado, sino que intenta visibilizar el daño emocional que este tipo de actitudes causan en los niños en etapa formativa. Nicolás García expresó su dolor al comentar que su hijo, quien hace un gran esfuerzo por estar a la altura de sus compañeros cada fin de semana, se encuentra actualmente tan afectado que ha planteado la posibilidad de dejar el fútbol.
El impacto en el entorno familiar
A la denuncia se sumó el testimonio del padrino del menor, quien enfatizó que un adulto en posición de autoridad debe dar el ejemplo y no humillar a un niño. Según su relato, Fabricio se encuentra triste y con dudas sobre su aporte al equipo, lo que ha generado una gran preocupación en su círculo íntimo. Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial por parte del árbitro señalado ni de las instituciones deportivas involucradas.