Anses mayo 2026: cronograma completo de pagos y cómo afecta el feriado de mayo

Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato. A su vez, la entidad continuará entregando el bono de ingresos adicional a los titulares que cobran los haberes mínimos.