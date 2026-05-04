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Anses mayo 2026: cronograma completo de pagos y cómo afecta el feriado de mayo

Conforme a la metodología de movilidad vigente, los beneficios percibirán un incremento del 3,4 %, cifra que refleja la variación del Índice de Precios al Consumidor informada por el Indec.

Anses mayo 2026: cronograma completo de pagos y cómo afecta el feriado de mayo Anses
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ANSES oficializó el cronograma de pagos de mayo 2026 en Argentina, con un aumento del 3,4% en jubilaciones y asignaciones basado en la inflación de marzo informada por el Indec.
  • La suba aplica la movilidad por IPC según el Decreto 274/24. El calendario incluye una pausa por el feriado del 25 de mayo y mantiene un bono de $125.000 para los haberes mínimos.
  • Esta actualización busca mitigar la pérdida del poder adquisitivo ante la inflación. El ajuste mensual bajo decreto asegura que los montos sigan la evolución de los precios reales.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó el cronograma de pagos para mayo de 2026, el cual contempla una breve interrupción debido al feriado del lunes 25. La actividad en los centros de pago y transferencias bancarias volverá a la normalidad el martes 26, manteniendo el esquema de atención según la terminación del documento de identidad de cada titular.

Anses paga un bono de $125.000 en mayo 2026: quiénes pueden cobrarlo y cómo solicitarlo

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En paralelo, el organismo aplicará una suba del 3,4 % en las prestaciones, cifra que responde directamente al índice inflacionario de marzo publicado por el Indec. Esta actualización busca mitigar la pérdida del poder adquisitivo y ajusta los montos de las jubilaciones y asignaciones a los niveles de precios registrados recientemente.

Aumentan las prestaciones de Anses

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares otorgadas por ANSES aumentarán un 3,4%, correspondiente al dato de la inflación de marzo que analizó el Indec.

Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato. A su vez, la entidad continuará entregando el bono de ingresos adicional a los titulares que cobran los haberes mínimos. 

Calendario de pagos ANSES: cuándo cobro en mayo 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo
  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
  • DNI terminados en 0: 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: 22 de mayo
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  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
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  • DNI terminados en 9: 22 de mayo
  • DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo
  • Todas las terminaciones de documento: 13 de mayo al 10 de junio
  • Todas las terminaciones de documento: 12 de mayo al 10 de junio
  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo
  • Todas las terminaciones de documento: 11 de mayo al 10 de junio
  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
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