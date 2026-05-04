Tomás Etcheverry logró su mejor ranking ATP y superó a Francisco Cerúndolo

Resumen para apurados
- Tomás Etcheverry alcanzó el puesto 26 del ranking ATP tras el Masters de Madrid, convirtiéndose en el tenista argentino mejor ubicado al superar hoy a Francisco Cerúndolo.
- El platense ascendió tres lugares tras llegar a octavos en Madrid y ganar en Río. En tanto, Cerúndolo retrocedió al no poder defender los puntos obtenidos la temporada pasada.
- Este hito posiciona a Etcheverry como líder del tenis nacional en 2026. Su rendimiento actual genera expectativas positivas para el resto de la gira sobre polvo de ladrillo.
Tomás Etcheverry vive un gran momento en el circuito ATP tras alcanzar el mejor ranking de su carrera al ubicarse en el puesto 26 del mundo, lo que además le permitió superar a Francisco Cerúndolo y convertirse en el argentino mejor posicionado en la clasificación.
El tenista platense ascendió tres lugares luego de su destacada actuación en el Masters 1000 de Madrid, donde avanzó hasta los octavos de final tras vencer a Sebastian Ofner y a Dino Prizmic, antes de caer frente al francés Arthur Fils, en un rendimiento que consolidó su crecimiento en el circuito.
El salto en el ranking también se vio favorecido por la caída de Cerúndolo, que no pudo defender los puntos obtenidos el año pasado en el mismo torneo, donde había alcanzado las semifinales, lo que le permitió a Etcheverry quedar por delante en la clasificación mundial.
El 2026 viene siendo una temporada clave para el argentino, que ya logró su primer título ATP al consagrarse en el ATP 500 de Río de Janeiro tras vencer al chileno Alejandro Tabilo, y ahora apunta a sostener este nivel en la gira sobre polvo de ladrillo.
La pelea en lo más alto
En la cima del ranking, Jannik Sinner se consolidó como número 1 del mundo tras consagrarse en Madrid y amplió la diferencia con Carlos Alcaraz, mientras que Alexander Zverev se mantiene en el tercer puesto, en una clasificación que sigue dominada por el italiano.