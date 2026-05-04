El rincón argentino entre montañas y viñedos candidato a mejor destino rural del mundo

Resumen para apurados
- Argentina postuló en 2024 a Los Chacayes (Mendoza) como mejor pueblo turístico del mundo ante la ONU, gracias a su riqueza histórica, natural y vitivinícola en el Valle de Uco.
- El paraje integra el Manzano Histórico y sitios visitados por Darwin. Con indicación geográfica desde 2017, ofrece bodegas premium, escalada y rutas épicas por la cordillera andina.
- La candidatura busca consolidar al destino como referente global de turismo rural sostenible, promoviendo el desarrollo económico local y la preservación del patrimonio andino.
En el interior de la localidad de Tunuyán, hay un pueblo donde cada rincón se vuelve un pasaje de historia, cada avistaje un deleite a la vista y todo ello se guarda con sigilo al pie de los Andes. Los Chacayes, asentamiento en el cual los vinos tintos contrastan con los cielos límpidos y donde las sorpresas pueden encontrarse en cada paso, quedó en los registros como uno de los candidatos a mejor destino rural del mundo.
Resguardo del Manzano Histórico y de la misma naturaleza que alguna vez observó con detenimiento Charles Darwin, Los Chacayes, una zona mendocina en el Valle de Uco se convirtió en ejemplo de turismo campestre, donde los bienes naturales y culturales se configuran en armonía. Así fue que en la edición 2024 de la iniciativa de la ONU, este paraje se quedó con un lugar entre los aspirantes de Best Tourism Villages.
Para la convocatoria de aquel año, Argentina eligió a Los Chacayes como una de las posibles ganadoras de mejor pueblo turístico del mundo. El sitio se compone de una riqueza histórica y patrimonial junto con la diversidad natural, entre aguas de extrema pureza, cascadas, montañas y aventuras de escalada. El chacay, arbusto que le otorga su nombre, anuncia los bellos paisajes de alta montaña que se combinan entre verdes y dorados en esta comunidad.
Donde la comunidad es entre el pueblo y la naturaleza
Los Chacayes se posicionó junto a destinos como Gaiman o Villa Tulumba. Este rincón mendocino no solo seduce por su estética de postal, sino por su firme compromiso con la sostenibilidad y el bienestar de su comunidad, convirtiendo al turismo en un motor de transformación real.
A 130 kilómetros de la capital provincial, el paraje despliega un abanico de propuestas donde la tranquilidad es la banda sonora permanente. Desde el Cajón de Arenales, un paraíso para los amantes de la escalada con más de 300 rutas de diversa dificultad, hasta la Pampa del Durazno, una llanura cargada de mística donde comunidades originarias realizaban rituales hace 8.000 años, el destino invita a una desconexión absoluta.
Tras los pasos de San Martín y Darwin
El corazón cultural del pueblo se encuentra en el Manzano Histórico. Este sitio guarda un valor patrimonial incalculable: allí se erige un retoño del árbol donde descansó el General José de San Martín en 1823, tras su Gesta Libertadora. Pero el prócer no fue el único visitante ilustre; el naturalista Charles Darwin también recorrió estas tierras, maravillado por la pureza de sus vertientes y la inmensidad de sus cerros.
Para quienes buscan aventura, el histórico paso del Portillo Argentino ofrece una travesía épica. A 4.380 metros sobre el nivel del mar, este antiguo sendero —que supo ser el vínculo más directo entre Mendoza y Santiago de Chile— permite conectar con la inmensidad andina a través de cabalgatas y trekkings de alta montaña.
El sabor de la tierra: un terroir único
Los Chacayes es también un nombre de peso en el mapa vitivinícola mundial. En 2017, la zona fue reconocida con la Indicación Geográfica (IG), un sello que certifica que las condiciones de su suelo y clima producen uvas con una identidad irrepetible.
Actualmente, el distrito alberga bodegas de renombre que integran la experiencia enogastronómica con el lujo y el paisaje. Establecimientos como Piedra Negra, Casa de Uco y Super Uco, entre otros, ofrecen al visitante la posibilidad de brindar con los mejores tintos del Valle de Uco.