El rincón argentino entre montañas y viñedos candidato a mejor destino rural del mundo

En el interior de la localidad de Tunuyán, hay un pueblo donde cada rincón se vuelve un pasaje de historia, cada avistaje un deleite a la vista y todo ello se guarda con sigilo al pie de los Andes. Los Chacayes, asentamiento en el cual los vinos tintos contrastan con los cielos límpidos y donde las sorpresas pueden encontrarse en cada paso, quedó en los registros como uno de los candidatos a mejor destino rural del mundo.