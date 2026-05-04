Prorrogan la emergencia en el transporte público: “Hay 450 veces más fondos y el servicio sigue siendo un desastre”
Resumen para apurados
- Walter Berarducci cuestionó en Tucumán la prórroga de la emergencia en el transporte, señalando que el servicio sigue siendo deficiente pese al aumento del 45.000% en subsidios.
- Desde 2019, los fondos estatales subieron de $20 millones a $9.000 millones mensuales, pero el uso del servicio cayó un 50% y el sistema no se adaptó a la nueva movilidad urbana.
- El legislador impulsa un rediseño integral del esquema y la creación de un consorcio metropolitano para garantizar conectividad, advirtiendo que el modelo actual es insostenible.
El legislador Walter Berarducci cargó contra la nueva prórroga de la emergencia en el transporte público en Tucumán y advirtió que, tras más de seis años de vigencia, el sistema no solo no mejoró, sino que se volvió “anacrónico” y cada vez más costoso para el Estado.
Durante su intervención en LA GACETA, el parlamentario calificó la extensión de la medida como “un error” y puso el foco en el crecimiento exponencial de los subsidios. “En 2019 se implementó un auxilio de 20 millones de pesos mensuales. Hoy estamos hablando de 9.000 millones por mes. Es decir, un incremento de 450 veces, un 45.000% más”, señaló.
Sin embargo, remarcó que ese aumento no se tradujo en mejoras para los usuarios. “No se garantizó un transporte eficiente. Es un sistema que ya no responde a la forma de movilidad actual”.
Berarducci sostuvo que el problema radica en insistir con un modelo que quedó obsoleto frente a los cambios sociales y tecnológicos. “La gente ya no se mueve como antes. El teletrabajo, el home banking, las nuevas dinámidades modificaron la demanda. Pero seguimos prorrogando la emergencia y poniendo más dinero en lo mismo”, cuestionó.
En ese sentido, advirtió que el sistema actual no satisface las necesidades de los usuarios y enumeró sus falencias. “Hoy el transporte urbano es ineficiente, sucio, inseguro y no garantiza frecuencia”. A la par, mencionó la caída en la cantidad de pasajeros. “Desde 2019 hubo una reducción del 50% en el corte de boletos. Los números son claros”.
El legislador también apuntó contra el destino de los fondos públicos y criticó que los subsidios terminen beneficiando principalmente a empresarios y sectores gremiales. “Estamos financiando a empresas que se transformaron en cobradoras de subsidios, mientras el servicio sigue siendo deficitario”.
Además, vinculó la crisis del sistema con el crecimiento de alternativas informales o digitales de transporte. “Hoy hay unas 7.000 unidades operando entre aplicaciones y servicios no tradicionales. Eso demuestra que la gente está migrando hacia otras formas de movilidad”.
Frente a este escenario, Berarducci propuso rediseñar integralmente el sistema de transporte en la provincia. “Tenemos que sentarnos todos los actores y pensar un esquema nuevo que garantice conectividad, acceso al trabajo, a la educación y a la salud, pero adaptado a la realidad actual”, planteó. Incluso dejó abierta la discusión sobre el formato. “No sé si tiene que ser exclusivamente ómnibus. Hay que analizar todas las opciones”.
Entre sus iniciativas, mencionó la creación de un consorcio metropolitano o provincial que tenga como objetivo reorganizar el sistema con una mirada de largo plazo. “No podemos seguir trabajando sobre el pasado. Hay que proyectar a 10 o 15 años”.
Finalmente, cuestionó la falta de decisiones de fondo por parte del Poder Ejecutivo y fue contundente en su diagnóstico político: “Seguir prorrogando la emergencia es reconocer el fracaso. Es decir ‘no puedo, soy incompetente’. Hay soberbia y mucha incapacidad”.
Para Berarducci, el desafío pasa por abandonar las soluciones transitorias y encarar reformas estructurales. “No se trata de seguir poniendo dinero o discutiendo tarifas cada seis meses. Se trata de dar respuestas reales a los tucumanos y dejar de esconder el problema debajo de la alfombra”, concluyó.