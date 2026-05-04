Prorrogan la emergencia en el transporte público: “Hay 450 veces más fondos y el servicio sigue siendo un desastre”

Frente a este escenario, Berarducci propuso rediseñar integralmente el sistema de transporte en la provincia. “Tenemos que sentarnos todos los actores y pensar un esquema nuevo que garantice conectividad, acceso al trabajo, a la educación y a la salud, pero adaptado a la realidad actual”, planteó. Incluso dejó abierta la discusión sobre el formato. “No sé si tiene que ser exclusivamente ómnibus. Hay que analizar todas las opciones”.