Bill Gates aseguró que sus hijos recibirán "menos del 1%" de su herencia

Bill Gates heredará solo el 1% de su fortuna a sus hijos

“Mis hijos tuvieron una excelente crianza y educación, pero recibieron menos del 1% de la riqueza total porque decidí que no les haría ningún favor”, le dijo Gates a Raj Shamni en su podcast, “Figuring Out”. “Sabes, no es una dinastía. No les estoy pidiendo que dirijan Microsoft”.