Aumentaron las prepagas

Las cuotas de la medicina prepaga volverán a aumentar en mayo, con subas que oscilarán entre el 3% y el 3,9%, según informaron las empresas del sector a sus afiliados. El ajuste también impactará en los copagos, encareciendo aún más el acceso a las prestaciones de salud.
El incremento tiene como particularidad que su piso se ubica por debajo de la inflación registrada en marzo, que fue del 3,4%, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Aun así, en términos acumulados, el costo de la salud continúa presionando sobre el bolsillo de los usuarios.
En este contexto, los afiliados cuentan con una herramienta para evaluar alternativas dentro del sistema. La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) habilitó una plataforma digital que permite consultar y comparar planes, tarifas, cartillas de prestadores y modalidades de cobertura de las distintas empresas.
Con este nuevo ajuste, el rubro salud vuelve a ubicarse entre los que registran mayores incrementos en el año, consolidando una tendencia que obliga a muchos usuarios a revisar sus planes o reducir prestaciones para sostener la cobertura.