Secciones
EconomíaNoticias económicas

Aumentaron las prepagas

Conocé cuál es el incremento en este mayo.

Prepagas. Prepagas.
Hace 1 Hs

Las cuotas de la medicina prepaga volverán a aumentar en mayo, con subas que oscilarán entre el 3% y el 3,9%, según informaron las empresas del sector a sus afiliados. El ajuste también impactará en los copagos, encareciendo aún más el acceso a las prestaciones de salud.

El incremento tiene como particularidad que su piso se ubica por debajo de la inflación registrada en marzo, que fue del 3,4%, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Aun así, en términos acumulados, el costo de la salud continúa presionando sobre el bolsillo de los usuarios.

En este contexto, los afiliados cuentan con una herramienta para evaluar alternativas dentro del sistema. La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) habilitó una plataforma digital que permite consultar y comparar planes, tarifas, cartillas de prestadores y modalidades de cobertura de las distintas empresas.

Con este nuevo ajuste, el rubro salud vuelve a ubicarse entre los que registran mayores incrementos en el año, consolidando una tendencia que obliga a muchos usuarios a revisar sus planes o reducir prestaciones para sostener la cobertura.

Temas Instituto Nacional de Estadística
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Los ruidos del vacío
1

Los ruidos del vacío

El diablo viste a la moda 2, ¿fue lo que esperábamos?
2

El diablo viste a la moda 2, ¿fue lo que esperábamos?

Frotar un diente de ajo por la parrilla antes de hacer el asado: para qué sirve
3

Frotar un diente de ajo por la parrilla antes de hacer el asado: para qué sirve

Horóscopo chino: cuáles son los signos que tendrán revelaciones y cambios importantes en mayo, según Ludovica Squirru
4

Horóscopo chino: cuáles son los signos que tendrán revelaciones y cambios importantes en mayo, según Ludovica Squirru

Sexualmente hablando: sexo en lugares públicos
5

Sexualmente hablando: sexo en lugares públicos

Ranking notas premium
Los ruidos del vacío
1

Los ruidos del vacío

Día mundial de la libertad de prensa
2

Día mundial de la libertad de prensa

¿Cuánto paga un tucumano por la patente?
3

¿Cuánto paga un tucumano por la patente?

10 claves que las empresas deben saber sobre el nuevo fondo de indemnizaciones
4

10 claves que las empresas deben saber sobre el nuevo fondo de indemnizaciones

Recuerdos fotográficos: 1960. El viejo aeropuerto en la ciudad con pocos edificios
5

Recuerdos fotográficos: 1960. El viejo aeropuerto en la ciudad con pocos edificios

Más Noticias
La Legislatura repudiará hoy una batería de políticas de Milei

La Legislatura repudiará hoy una batería de políticas de Milei

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado

Histórico fallo contra una empresa por no retener la cuota alimentaria de un empleado

La idea de uniformar veredas atrae a todos, pero el municipio de la Capital no cuenta con los fondos

La idea de uniformar veredas atrae a todos, pero el municipio de la Capital no cuenta con los fondos

Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria

Investigan en Tucumán presuntas falsificaciones en una herencia millonaria

Frotar un diente de ajo por la parrilla antes de hacer el asado: para qué sirve

Frotar un diente de ajo por la parrilla antes de hacer el asado: para qué sirve

Así queda la jubilación mínima de Anses con el bono en mayo 2026

Así queda la jubilación mínima de Anses con el bono en mayo 2026

El diablo viste a la moda 2, ¿fue lo que esperábamos?

El diablo viste a la moda 2, ¿fue lo que esperábamos?

Los ruidos del vacío

Los ruidos del vacío

Comentarios