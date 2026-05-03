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Belgrano y Talleres mandan en Tucumán y acechan al líder invicto de la Liga Federal

Con triunfos contundentes, el "Patriota" y el "León" se afianzan en el segundo puesto de la Conferencia NOA. Concepción BB también festejó en una jornada positiva para la provincia.

Belgrano y Talleres mandan en Tucumán y acechan al líder invicto de la Liga Federal Fotos: Prensa Belgrano y Prensa Talleres de Tafí Viejo.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Belgrano y Talleres ganaron sus respectivos duelos en Tucumán y se consolidaron como escoltas del líder invicto, El Carmen, en la Conferencia NOA de la Liga Federal de Básquet.
  • Con victorias ante Montmartre, Mitre y Red Star, los equipos tucumanos alcanzaron un récord de 6-3 tras una jornada de alta efectividad ofensiva y sólido dominio en condición local.
  • Estos resultados ratifican la hegemonía provincial en el torneo y perfilan a Belgrano y Talleres como los principales retadores para disputar el liderazgo de la zona en el futuro.
Resumen generado con IA

Belgrano y Talleres se consolidan como los mejores representantes tucumanos en la Conferencia NOA de la Liga Federal. Ambos se ubican en el segundo puesto de la tabla y se posicionan como los principales perseguidores del líder invicto, El Carmen de Jujuy.

La competencia comienza a mostrar un panorama más claro en la parte alta. El Carmen domina con un récord perfecto de 8-0, mientras que Belgrano y Talleres comparten la segunda colocación con una marca de 6-3, siendo los equipos más sólidos de la provincia en esta primera etapa. Más atrás se ubican Red Star de Catamarca y Concepción BB, ambos con 5-4, seguidos por Asociación Mitre (4-5). Cierran la tabla 9 de Julio de Salta (1-8) y Montmartre (1-9).

Belgrano: contundencia y jerarquía

El conjunto “Patriota” ratificó su gran momento con una victoria inapelable como local ante Montmartre por 103 a 89. El equipo de barrio Sur impuso condiciones desde el arranque con intensidad defensiva, alto ritmo y efectividad perimetral. Tras un primer cuarto de 27-17, amplió la brecha antes del descanso largo (60-40). El quiebre definitivo llegó en el tercer período, donde desplegó su mejor versión y estiró la ventaja a un 91-64 que sentenció el pleito.

Máximo Araujo fue la figura con 21 puntos, acompañado por los 17 de Nataniel Rodríguez. En la visita, Nelson Peralta (17) y Julio Carrizo (16) lideraron una reacción que solo sirvió para decorar el resultado final.

Talleres: sólido en el clásico ante Mitre

Por su parte, el "León" de Tafí Viejo sostuvo su protagonismo al imponerse por 82-72 ante Asociación Mitre en un duelo intenso. Aunque el "Verde" cerró mejor el segmento inicial, el local reaccionó en el segundo cuarto a partir de la puntería de Martiniano Ayusa.

En el complemento, la paridad se mantuvo hasta el último cuarto, cuando Talleres inclinó la balanza. Pablo Walter dominó en la pintura y Jerónimo Solórzano —goleador del juego con 20 tantos— fue la llave para asegurar un triunfo que mantiene a los taficeños en los puestos de vanguardia. En contrapartida, la derrota deja a Mitre con un registro de 4-5, aún buscando la regularidad necesaria para prenderse arriba.

Concepción BB: fortaleza en la "Banda"

Otro que atraviesa un buen presente es Concepción BB, que derrotó en su estadio a Red Star por 90-83. Tras un inicio adverso, el conjunto bandeño ajustó la defensa y mejoró la circulación para irse al descanso arriba por 51-35.

Pese a que los catamarqueños recortaron distancias en el tercer capítulo, el local recuperó el control en el último período y llegó a sacar una luz de 20 puntos. Sobre el cierre, la visita maquilló la diferencia, pero el triunfo tucumano nunca corrió peligro. Leandro Monteros fue la gran figura con 25 puntos.

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