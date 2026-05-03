Belgrano y Talleres mandan en Tucumán y acechan al líder invicto de la Liga Federal

La competencia comienza a mostrar un panorama más claro en la parte alta. El Carmen domina con un récord perfecto de 8-0, mientras que Belgrano y Talleres comparten la segunda colocación con una marca de 6-3, siendo los equipos más sólidos de la provincia en esta primera etapa. Más atrás se ubican Red Star de Catamarca y Concepción BB, ambos con 5-4, seguidos por Asociación Mitre (4-5). Cierran la tabla 9 de Julio de Salta (1-8) y Montmartre (1-9).