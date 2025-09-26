Milo J estrenó "La vida era más corta", un álbum que acerca las tradiciones a la actualidad

Anclado al ritmo de "lo propio" y al compromiso de emocionar hasta las lágrimas, el nuevo álbum de Milo J, "La vida era más corta" llega a los oídos de sus fanáticos y se jacta de todo eso que hace que la piel se erice con cada escucha. Los sonidos acústicos, la estética cercana al folklore pero que no se queda en lo tradicional, las voces históricas de la música nacional y las temáticas que van desde la muerte hasta la memoria y la transformación componen a un álbum lleno de identidad cultural actualizada.
"La vida era más corta", el reciente disco de MIlo J, se estrenó anoche, un compilado de 15 canciones llenas de identidad nacional, de lo tradicional y también lo contemporáneo y moderno. El tercer álbum de estudio del cantante de 18 años es un rejunte de "testimonios de varias almas", como aclaró en una entrevista de La Nación, donde las pequeñas historias se cruzan con sonidos folklóricos, tangueros,bandoneones y cánticos originarios.
Mixturas e identidad
El disco, producido por el propio Milo J, Tatool y Santiago Alvarado, era uno de los más esperados en la industria discográfica nacional. Este consta de 15 pistas que entrelazan lo ancestral con lo contemporáneo, así como trasciende géneros y fronteras que no solo queda plasmado en los ritmos más arraigados al folklore sino también con las voces que componen el rompecabezas de este album.
Voces que trascienden generaciones
La obra reúne a generaciones, territorios u estilos, con la participación de referentes históricos como los heramnos Crabajal, íconos del folklore argentino y hasta la inolvidables Merecdes Sosa, un logro que Milo celebró con gran orgullo cuando le preguntaron cuál era su canción favorita del álbum. "'Canción del jangadero' porque ya me puedo retirar de la vida tranquilo sabiendo que ahí está la voz de Mercedes Sosa. Casi me hace llorar y yo no lloro con las canciones", se sinceró en una entrevista al medio citado.
A "La vida era más corta" se suman otras voces como la de la cantautora Paula Prieto, quien aporta “profundidad y sensibilidad” y de la chilena AKRIILA agregando “un tinte moderno y disruptivo al universo del disco”, según detallaron desde Sony Music. Otras canciones incluyen a Trueno, Soledad Patsorutti y el legendario Silvio Rodríguez.
El nuevo álbum de Milo J no es folklore como él aclaró. Es un disco de música popular que se acerca estéticamente a su debut discográfico, pero atravesado por la influencia de las voces, los ritmos, las historias y los pesares de la gente cotidiana, en una obra disruptiva que honra las raíces pero no se aferra a lo tradicional.
Tracklist de "La vida era más corta"
- Bajo de la piel
- Niño
- Gil-Trueno
- Ama de mi Sol
- Solidifican12
- Lucía - Soledad Pastorutti
- Mmmmm - Paula Prieto
- Llora Llora - AKRIILA
-Grabado
- Cuando el agua hierve
- La vida era más corta
- Radamel - Radamel
- El invisible - Cuti y Roberto Carabajal
- Luciérnagas - Silvio Rodríguez
- Jangadero - Mercedes Sosa