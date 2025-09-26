Milo J estrenó "La vida era más corta", un álbum que acerca las tradiciones a la actualidad

Anclado al ritmo de "lo propio" y al compromiso de emocionar hasta las lágrimas, el nuevo álbum de Milo J, "La vida era más corta" llega a los oídos de sus fanáticos y se jacta de todo eso que hace que la piel se erice con cada escucha. Los sonidos acústicos, la estética cercana al folklore pero que no se queda en lo tradicional, las voces históricas de la música nacional y las temáticas que van desde la muerte hasta la memoria y la transformación componen a un álbum lleno de identidad cultural actualizada.