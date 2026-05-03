¿En qué lugar del campeonato está Franco Colapinto y cómo quedó Alpine tras el GP de Miami?

Resumen para apurados
- Franco Colapinto logró el octavo puesto en el GP de Miami, Estados Unidos, permitiéndole alcanzar el 11° lugar del campeonato de pilotos de Fórmula 1 con su escudería Alpine.
- Con cinco puntos acumulados, el argentino supera su rendimiento previo. Alpine suma 21 unidades y se mantiene quinto en el certamen de constructores tras la actuación en Miami.
- El crecimiento de Colapinto proyecta su ingreso al top 10 mundial. Su regularidad es vital para que Alpine lidere la zona media frente a rivales directos como Haas y Racing Bulls.
El paso por Miami dejó algo más que una buena actuación para Franco Colapinto. El octavo puesto le permitió sumar puntos clave y empezar a acomodarse en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1, donde busca consolidarse en su primera temporada completa.
Con las unidades obtenidas, el piloto de Alpine acumula 5 puntos y se ubica en el 11° lugar del campeonato, muy cerca de meterse en el top 10. Una posición que refleja su crecimiento carrera a carrera y lo deja bien perfilado dentro de la zona media.
La pelea por el título, en tanto, tiene un claro dominio de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. Kimi Antonelli lidera con 100 puntos, seguido por George Russell con 88. Más atrás aparecen Charles Leclerc (63), Lando Norris (51) y Lewis Hamilton (49), en un arranque muy competitivo.
Dentro de ese contexto, Colapinto tiene referencias cercanas para medir su rendimiento: su compañero Pierre Gasly suma 16 puntos, mientras que Liam Lawson tiene 10. El objetivo inmediato es claro: seguir sumando para meterse entre los diez mejores.
Pero el impacto del resultado también se refleja en el campeonato de constructores. Gracias a los aportes de sus pilotos, Alpine alcanza los 21 puntos y se ubica en el quinto lugar, en una zona muy competitiva de la tabla.
El liderazgo también es de Mercedes, que domina con 180 puntos, seguido por Scuderia Ferrari con 112 y McLaren con 94. Más atrás aparecen Red Bull Racing (30), Alpine (21), Haas F1 Team (18) y Racing Bulls (14), todos en una pelea cerrada por el posicionamiento en la mitad del campeonato.
Completan la tabla Williams Racing (5), Audi (2), Cadillac (0) y Aston Martin (0).
Así, el fin de semana en Miami dejó señales positivas para Colapinto y su equipo. El argentino empieza a encontrar regularidad, suma puntos y se mete de lleno en la pelea. Y Alpine, por su parte, se sostiene en una zona clave del campeonato, con margen para seguir creciendo a lo largo de la temporada.