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¿Cuándo fue la última vez que Franco Colapinto terminó octavo en la Fórmula 1?

El argentino firmó una gran actuación en Miami, se mantuvo toda la carrera en zona de puntos y repitió un resultado que no lograba desde Azerbaiyán 2024, en sus primeras carreras en la categoría.

Colapinto sumó cuatro puntos para Alpine. Colapinto sumó cuatro puntos para Alpine.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto finalizó octavo en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1. El piloto de Alpine sumó cuatro puntos tras una sólida y estratégica actuación en el circuito de Florida.
  • El argentino repitió el resultado de Azerbaiyán 2024. Durante la carrera en Miami, mantuvo un ritmo constante y llegó a posicionarse cuarto gracias a la estrategia de su equipo.
  • Este resultado confirma la madurez y evolución de Colapinto en la máxima categoría. Su rendimiento afianza su lugar entre los mejores y genera grandes expectativas para su futuro.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto volvió a dejar su marca en la Fórmula 1. Con un sólido octavo puesto en el Gran Premio de Miami, el argentino no solo sumó puntos importantes, sino que también repitió un resultado que tenía un antecedente muy especial en su corta pero intensa trayectoria en la categoría.

El piloto de Alpine F1 Team completó una carrera inteligente y consistente. Se mantuvo durante toda la competencia en zona de puntos, supo administrar los momentos clave y hasta llegó a ubicarse en la cuarta posición en un tramo de la prueba. La estrategia del equipo resultó determinante para sostener el rendimiento y cerrar una actuación que ilusiona.

No es la primera vez que Colapinto logra destacarse en suelo estadounidense. En 2024, cuando todavía corría para Williams Racing, había sumado una unidad en el Gran Premio de las Américas, lo que ya marcaba su capacidad de adaptación en escenarios exigentes.

Sin embargo, para encontrar la última vez que había terminado en el octavo lugar hay que retroceder al 15 de septiembre de 2024. Ese día, en el Gran Premio de Azerbaiyán, Colapinto protagonizó una actuación inolvidable en apenas su segunda carrera en la Fórmula 1. En aquella oportunidad, sumó cuatro puntos para Williams y sorprendió a todos con su rendimiento.

Esa carrera tuvo además un contexto particular: el argentino se vio beneficiado por un incidente entre Charles Leclerc, de Scuderia Ferrari, y Sergio Pérez, de Red Bull Racing. 

Hoy, la historia se repite, pero con un Colapinto más maduro y afianzado. El octavo puesto en Miami no es solo un buen resultado: es la confirmación de una evolución constante. Y también, un guiño a aquel día en Azerbaiyán, cuando empezó a demostrar que estaba para competir entre los mejores del mundo.

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