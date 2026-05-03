Messi y Colapinto, la foto que unió al fútbol y la Fórmula 1 en Miami

No fue un encuentro más. Para Colapinto, la presencia de Messi representó un respaldo simbólico en un fin de semana exigente, en el que largará desde la octava posición en la tercera final de la temporada 2026. Para Messi, en cambio, fue la oportunidad de acercarse a otra pasión, en un ambiente completamente distinto al que domina desde hace casi dos décadas.