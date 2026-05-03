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Messi y Colapinto, la foto que unió al fútbol y la Fórmula 1 en Miami

El capitán argentino visitó el paddock del Gran Premio, se encontró con el piloto de Alpine y protagonizó una de las imágenes más destacadas del fin de semana.

Messi se tomó una foto con Colapinto en la previa al GP de Miami. Messi se tomó una foto con Colapinto en la previa al GP de Miami.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Messi y Franco Colapinto se encontraron este fin de semana en el paddock del GP de Miami para sellar un cruce histórico entre el fútbol y la Fórmula 1 en Estados Unidos.
  • Messi visitó los boxes de Alpine con su familia para apoyar al joven piloto, quien disputa su primera temporada completa en la categoría y largará octavo en la final del domingo.
  • El encuentro refuerza la imagen del deporte argentino en la élite mundial y ofrece un respaldo simbólico a Colapinto en su camino por consolidarse en la máxima categoría del motor.
Resumen generado con IA

Hay encuentros que trascienden el momento. Lionel Messi y Franco Colapinto compartieron una de esas postales que conectan generaciones, disciplinas y sueños. En el Gran Premio de Miami, el mejor futbolista del mundo y una de las grandes promesas del automovilismo nacional coincidieron en el paddock y sellaron el momento con una foto que rápidamente dio la vuelta al mundo.

Messi, figura del Inter Miami, aprovechó su estadía en la ciudad para acercarse al circuito y vivir de cerca la experiencia de la Fórmula 1. Allí, entre boxes, ingenieros y equipos, se dio el esperado cruce con Colapinto, que atraviesa su primera temporada completa en la máxima categoría.

La imagen los muestra juntos, sonrientes, en un clima distendido. De un lado, el capitán de la Selección Argentina, campeón del mundo y referencia absoluta del deporte global. Del otro, un piloto de 22 años que empieza a construir su propio camino entre los mejores del mundo con la escudería Alpine F1 Team.

No fue un encuentro más. Para Colapinto, la presencia de Messi representó un respaldo simbólico en un fin de semana exigente, en el que largará desde la octava posición en la tercera final de la temporada 2026. Para Messi, en cambio, fue la oportunidad de acercarse a otra pasión, en un ambiente completamente distinto al que domina desde hace casi dos décadas.

El rosarino recorrió el paddock junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, quienes también vivieron la jornada con entusiasmo. En ese contexto, la foto con Colapinto se transformó en uno de los puntos altos de su visita.

La escena dejó algo más que una imagen viral. Fue el reflejo de un presente en el que el deporte argentino se expresa en múltiples escenarios, con figuras consolidadas y talentos emergentes compartiendo espacio en la élite mundial.

En Miami, por un instante, el fútbol y la Fórmula 1 hablaron el mismo idioma. Y lo hicieron a través de una foto.

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